Covid-19 ：疫情下如何避免經濟翻船？

20國集團（G20）的首腦視訊峰會即將於本周末舉行，在Covid-19疫情下，如何恢復經濟是予會各國領導人所要討論的重要議題。

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二十國集團（G20）將在其輪值主席國沙特組辦下，按計畫本周六（2020年11月21日）和星期天（11月22日）召開一次首腦視訊峰會。如何克服Covid-19疫情，讓經濟儘快恢復正常，是本次G20峰會的重要討論議題。Covid-19引發的衛生危機造成全球大部分國家更加貧困，但也激發產生了眾多旨在控制疫情後果的新倡議。

本台RFI記者Bruno.F周五（2020年11月20日）在報道中指出，某一病毒的蔓延觸發衛生危機，世界對此並不陌生。但從來還沒有對一個變為全球化的經濟中帶來如此的動蕩。2020年初以來，接二連三出現的封城禁足限制，造成工業逐一停頓。人口流動變得艱難，那些全球經濟強國的活動與增長驟降。

一些國家的情況比另一些國家更好。尤其是中國，顯然明白如何更好地抵禦疫情，迅速重啟它的龐大經濟。但最終，各大洲都承受着本次危機的後果，目前尚未看到盡頭。只有看到一種可以讓包括那些最貧困國家都可以分享的疫苗出現後，才能帶來日常生活與貿易交往重新恢復正常的希望，尤其是旅遊業。由於許多邊境被關閉加上幾乎所有國際航班停飛，這是遭受重創的行業之一。

儘管，當前局面被一些人定性為悲慘可怕的，所造成的災難不僅只是就業層面，還在心理上影響到了那些失去了經濟來源的人們，儘管一些人試圖堅持，不放棄。圍繞如何避免經濟翻船這一主題，法廣RFI周五安排了眾多相關法文報道。

來自亞洲的消息說，2020年二十國集團（G20）視訊峰會，主辦國沙特還邀請了六個非成員國參加本次首腦視訊峰會，新加坡ˎ 阿聯酋等國都接到了邀請。此外，聯合國秘書長和一些國際多邊組織的負責人也將予會。