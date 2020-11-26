TikTok出售令再獲美國政府7天寬限

自華盛頓方面消息，美國特朗普政府11月25日同意將TikTok剝離在美業務的期限再次延長7天，在此之前，該行政令責令抖音國際版TikTok母公司字節跳動出售這款短視頻App。

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此前，針對8月頒布的行政令，特朗普政府已給予字節跳動15天的延期，直至本周五到期。TikTok方面表示，該行政令的最新期限為12月4日。在美國政府的壓力之下，字節跳動為敲定與沃爾瑪和甲骨文的交易，以將TikTok美國資產轉移到新的實體中，已經進行了數月的談判。美國財政部未在周三立即發表評論。

一位不願透露細節的知情人士表示，字節跳動已經提交了一份旨在解決美國政府安全顧慮的新提案。但是，該消息來源不願進一步透露新方案的細節。美國財政部的一名官員另指，新的延期要求得以批覆是為了審核“修改後提交（的方案）” 。字節跳動公司曾於11月10日披露，此前已提交了四份提案，包括11月的一份提案，該提案試圖通過“創建一個新實體，由甲骨文、沃爾瑪和字節跳動美國投資人全資擁有，負責處理TikTok的美國用戶數據和內容審核”以解決美方顧慮。

據了解，在11月10日TikTok再度起訴美國政府後，雙方又重新回到了“代運營”方案的談判。值得一提的是，美國商務部就TikTok發布的其他限制令則被聯邦法庭阻止，包括TikTok所說的將有效禁止TikTok在美使用的限制交易令。商務部發布的另一個原計畫在9月27日生效的禁止蘋果公司和谷歌母公司Alphabet為美國用戶提供TikTok下載服務的命令也被法庭阻止。