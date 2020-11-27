俄羅斯將在北極形成新的油氣大省?

沃斯托克石油-俄羅斯在北極的一個超大型油氣勘探開發項目 Le projet Vostok, les ambitions de la Russie dans l'Arctique, rassemble plusieurs activités de Rosneft dans l'Extrême-Nord russe.

俄羅斯啟動在北極的一個超大型油氣勘探開發項目，莫斯科把征服北極列為一項優先任務。托克貿易公司準備參與這一項目的投資。

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俄羅斯石油公司（Rosneft）剛剛宣布了在北極啟動勘探行動。沃斯托克石油（Vostok Oil）超大項目的目標是每天產油約200萬桶。莫斯科認為，這一地區是戰略性的，接近北方的新海路。莫斯科把征服北極視為一項優先任務。

本台RFI記者Claire.F周五（2020年11月27日）在最新一集 « 原材專題 »(Chronique des Matières Premières)中介紹說，俄羅斯石油巨頭的沃斯托克石油是一個要在北極開採碳氫化合物的超大項目。具體位置是在西伯利亞中部最北的泰梅爾半島（la péninsule de Taïmyr），克拉斯諾亞爾斯克邊疆區的上端。

俄羅斯方面的規畫是要在3年至4年內，讓這一多數是冰天雪地地區的油氣產量達到每天20萬桶。而遠景則更為廣闊，目標是每天產量196萬桶。

這一項目從俄羅斯石油控股的瓦良格船舶製造商（Zvezda）那裡訂購了十輛重型破冰裝甲，上百個適應北極地區的採油鑽井平台，以便為打數千口勘探井之需。未來，還要建造兩座機場和十多座新城。用俄羅斯石油公司的說法，泰梅爾半島未來將成為俄羅斯的一個油氣新省。

莫斯科瞄準亞洲石油需求反彈

俄羅斯石油公司，儘管是一家私營企業，但不失為是克里姆林宮的一支石油“觸手”，其視野超出當前的石油價格危機。法國國立高等石油與發動機學校（IFP-School）的一名教授認為，到2025年至2030年時，石油的需求將會是突出的，而今的項目卻不多。由於眾所周知的環境和成本的原因，西方石油公司放棄了在北極的投資。

為了緩解沃斯托克石油高達1300億美元的費用壓力，俄羅斯石油公司獲得了克里姆林宮大量的稅賦優惠，總部在瑞士的托克（Trafigura）大宗商品貿易和物流公司表示，準備參與投資這一項目10%。