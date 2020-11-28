美眾院下周將就要求中概股遵守美國審計規則投票

自華盛頓方面消息顯示，美國國會眾議院12月2日將就要求在美國股市上市的中概股，必須遵守美國審計規則，及不符合者將遭到除牌的法案進行投票。

廣告 繼續瀏覽後續

審計中概股的問題已經困擾了美國監管機構十餘年，中國一直拒絕讓美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的檢察員，審查諸如阿里巴巴和百度等在美上市中資公司的審計底稿。隨着中美緊張關係進一步緊張，加上瑞幸咖啡今年爆出會計造假醜聞，這一問題變得更加緊迫。

據《華爾街日報》報導，美國會眾議院領導人計畫將在下周三審議一項法案，迫使在美國股市上市的中國公司，要麼過渡到獲得美國監管機構審查的年度審計，要麼將股票從美國交易市場中移除。眾議院計畫根據限制辯論的規則將進行投票，並需要三分之二的多數才能通過相關法案。

這一法案如果成為法律，將給中國公司及其審計師三年時間來遵守檢查要求，然後才可能會被美國股票市場摘牌。此前，中方官員對該法案提出了批評，稱有更好的辦法解決華盛頓和北京在審計檢查方面的分歧，中國公司退市將損害美國資本市場。這一立法動議得到了兩黨的支持，今年5月在參議院一致通過。

這意味着，如果眾議院批准，它將有資格獲得特朗普總統的簽署。這項措施比美國證券交易委員會（SEC）正在審議的一項提案更具懲罰性，該提案要求將審計檢查作為繼續在證券交易所上市的條件，但將允許不合規的公司在櫃檯交易。參議院此前通過的立法由兩黨參議員代表發起，其旨在解決多年來適用於中國公司赴美上市的差別待遇。這些公司長期以來一直可以在美國出售股票，但他們的審計師卻違反了一項關鍵的投資者保護，因為中方一直不允許對他們的工作進行檢查。

在美國，審計監督由一個特殊的監督機構--上市公司會計監督委員會負責，該委員會是在近20年前安然公司和其他公司的會計醜聞發生後成立的。根據標普全球市場情報公司的數據，自2014年1月以來，已有超過170家總部位於中國或香港的公司在美國完成IPO，募集資金約587億美元。SEC現任主席克萊頓（Jay Clayton）表示，支持這一立法行動。他在星期五發表聲明指出，“國會兩黨廣泛支持，以及整個聯邦金融監管機構的支持，使這一重大的不對稱待遇在一個時間框架內得出結論，允許投資者在他們認為適當的情況下調整他們的持股”。