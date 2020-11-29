面對北京壓力 澳洲農業部長：堅持維護國家主權

中國商務部11月27日宣布，針對澳洲葡萄酒廠商徵收最高212%的保證金，澳大利亞農業部長李特普魯德（David Littleproud）29日受訪時表示，中國的舉動是基於政治因素，並重申澳洲不會因為中國的經濟脅迫而讓自己的主權受損。

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李特普魯德周日接受澳大利亞天空新聞採訪時，解釋了澳洲政府將要如何回應中國制裁澳洲產品的問題。他在採訪中呼應了澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）27日公開提出的說法，重申澳洲不會因為中國的經濟脅迫而讓自己的主權受損。

在節目一開始，節目主持人吉爾伯特（Kieran Gilbert）提到伯明罕的公開說法表示，中國“實在讓人覺得，是因應一些（貿易以外的）其他因素而做出這些舉動”。他接著就澳洲遭遇中國經濟脅迫的問題，要求李特普魯德闡述澳洲政府的立場。對此，李特普魯德回答稱，當中國對澳洲大麥、木材和葡萄酒等多項產品實施制裁時，中國官方都會發表一些聲明；而聲明內容，往往會觸及一些澳洲作為主權國家所做的舉動。

中國官媒《環球時報》英文版27日刊文，標題為“反澳洲葡萄酒傾銷並非‘貿易戰’，而是要教堪培拉當局‘長大’，否則就得受疼”。該報稱，面對中國制裁澳洲葡萄酒的措施，澳洲政府應該要“長大”並“反省損害兩國關係的錯誤舉動”。文章再次指控澳洲是美國的“卒子”，並稱澳方在香港、新疆和台灣問題上，已挑釁到中國的“核心利益”。

李特普魯德向天空新聞表示，中國官方作法和言論“明顯會讓人自然地覺得，中國針對我們（澳洲）產品的措施並非因為任何貿易因素，而更是因為他們（中國）不滿一些我們（澳洲）作為主權國家所做的舉動”。面對北京方面基於政治因素而採取貿易制裁措施，李特普魯德強調，澳洲“是一個著重遵循貿易規則的國家”。他表示，澳洲期待貿易夥伴同樣著重遵循兩國簽訂的貿易協議，以及遵守世界貿易組織（WTO）的規則。

採訪中，吉爾伯特提到，澳洲才剛剛簽署加入由中國領頭的區域全面經濟夥伴協定（RCEP），他向李特普魯德提問，“如果這協定沒有辦法保護（澳洲）葡萄酒出口商避免遭受類似的待遇，那它到底有什麼用呢？”對此，李特普魯德解釋稱，有關協定明訂多項貿易程序，各個簽署國都必須遵守。他同時指出，要是任何國家未能遵守國際貿易規範的話，澳洲政府將會上告WTO附設的獨立仲裁機制。李特普魯德重申，澳洲政府相信“對話是解決目前爭議的最好辦法”。他續指，面對貿易問題，澳洲政府“不會在主權問題上妥協”，而且“澳洲是根據自己的主權來制訂自己的決策”。