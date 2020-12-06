美國務院：全球主要證券指數中，有軍方關係的中企佔70%

美國國務院12月5日發表聲明指，在此前被美國政府認定與中國軍方有關係的中國公司中，至少有70%的關聯公司的證券被列入全球主要證券指數。聲明稱，美國投資者的資金被被動地拿來支持這些公司參與中國的軍用和民用生產。

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聲明稱，“中共對美國國家安全的威脅延伸到我們的金融市場，並影響到美國投資者。 許多由明晟（MSCI）和富時（FTSE）等指數提供商制定的主要股票和債券指數，都包含了被列入商務部實體名單和/或國防部 ‘中共軍工企業 ’名單的惡性中華人民共和國（PRC）公司。”聲明指，“流入這些指數基金的資金--通常是由美國散戶投資者被動投入的，支持着從事民用和軍用生產的中國公司。 其中一些公司生產的技術用於監視平民和鎮壓人權，中國新疆的維吾爾族和其他穆斯林少數群體，以及伊朗和委內瑞拉等其他鎮壓政權的情況就是如此。”

聲明稱，“截至2020年6月，31家母公司級別的中國軍工企業中，至少有22家企業的關聯證券被納入主要證券指數，其中包括至少68家不同的關聯級證券發行人；實體名單中至少有13家中國企業的關聯公司或母公司被納入明晟或富時股票指數；明晟新興市場指數包括230隻在大陸註冊成立、以人民幣報價、在中共控制的上海和深圳交易所上市的A股中概股。”

美國總統特朗普曾於11月12日簽署行政命令，禁止美國境內任何人對華盛頓認為由中國軍方擁有或控制的中國公司進行投資。這項命令將於明年1月11日生效。其距離美國當選總統拜登即將上任僅有幾天時間。星期四，特朗普政府又在黑名單上增加了四家公司，包括中芯國際和中海油等。此舉使得美國防部“黑名單”上的中國企業總數達到35家。隨後，英國富時羅素公司(FTSE Russell)周五表示，將從產品中刪除8家中國公司的股票。

對此，安博資本資產管理總監王（Alex Wong）向《南華早報》表示，此舉對美國國務院認定的公司來說是負面的，它們很可能會受到資金外流的影響，其股價未來可能會表現不佳。“其他中國公司，尤其是那些專註於國內業務的公司，政治風險較低，”他說。“這還不是針對所有中國公司的全面舉措。”

此前，美國國會眾議院星期三一致通過了《外國公司問責法》。該法案被指限制中概股上市，在眾議院表決通過後，將送交白宮待總統簽署立法生效。按照該法案要求，外國發行人連續三年不能滿足美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）對會計師事務所檢查要求的，禁止其證券在美國交易。該議案已於今年5月在美國參議院獲得全票通過。