英國富時羅素指數移除被美列入黑名單的8家中企

在美國下令禁止與“中國軍方有關聯的公司”交易後，英國富時羅素公司12月4日表示，將從產品中刪除8家中國公司的股票。

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美國總統特朗普政府11月12日發布行政命令，明確禁止美國境內任何人對華盛頓認為由中國軍方擁有或控制的中國公司進行投資。這項命令將於明年1月11日生效。母公司倫敦證券交易所集團(London Stock Exchange Group)的發言人星期五在聲明中說，富時羅素(FTSE Russell)表示，將放棄海康威視、中國鐵建和中國航天衛星等公司的股票。另外5家公司是中國交通建設股份有限公司、中國核工程建設集團有限公司、中國中車股份有限公司、曙光信息產業有限公司和中國化工股份有限公司。

富時羅素方面指，公司是根據指數的訂戶，以及其他利益相關者的反饋，才採取的行動。並且，公司是在美方展開限制投資的制裁後，遵循了公司的政策。12月21日，富時羅素將從包括富時全球股票指數系列在內的相關產品內，刪除這8家中國企業。不過，富時羅素方面也表示，在制裁解除之日起12個月後，會考慮重新將這些中國公司納入標準富時羅素指數。例如，若明年3月底之前制裁解除，那麼富時羅素會在2022年9月進行半年評估時，重新考慮將這些公司納入富時全球股票指數系列。

此前，富時羅素稱，正在評估證券，並表示根據美國官員的調查結果，可能會放棄更多公司。羅素指數的競爭對手、美國紐約的明晟指數MSCI公司曾表示，其產品將根據美國法律“反映任何必要的變化”。另外，美國納斯達克也在評估是否將指定公司從其指數中剔除，並可能在未來幾天宣布。彭博社介紹指，截至12月4日收盤，這8家中國公司的總市值約為1431億美元，富時環球指數（FTSE All World Index）中有1021家中國公司，權重為5.16%。

《南華早報》分析說，隨着美國將中國公司列入“黑名單”，股票和債券指數編製機構隨之調整基準，因此，這份“黑名單”可能為新年開一個動蕩的頭。摩根大通已經在11月17日的一份報告中稱，公司已採取初步措施，處理“黑名單”中的中國公司及其子公司，在新興市場債券指數中發行的價值超過410億美元的美元和歐元計價債券。繼今年6月和8月先後將華為、海康威視等31家中國企業列為“中國軍方擁有或控制”後，美國國防部又在“黑名單”中增加了4家中國企業。

當地時間12月3日晚，美國國防部正式發布聲明稱，中芯國際、中海油、中國建設科技集團和中國國際工程諮詢有限公司這四家中國企業已被其列入“黑名單”。此舉使得美國防部“黑名單”上的中國企業總數達到35家。美國防部在聲明中仍指，在“適當情況下”會繼續更新這份“黑名單”。據了解，被列入“黑名單”並不會觸發任何“制裁”措施，但美國總統可以決定是否實施制裁，包括封鎖這些企業的財產。