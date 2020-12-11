中歐貿易論壇悄然取消 被指因中方試圖禁止批評人士參會

《華爾街日報》12月10日報導，上個月一年一度的一場中歐貿易論壇被悄然取消。報導指，此前論壇的歐方組織者拒絕了北京方面提出的，禁止批評中方政策人士參會的要求。

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報導指，一年一度的中歐工商領袖和前高官對話(China-EU CEO and Former Senior Officials Dialogue)是一個閉門活動，參加者包括來自歐洲和中國的約40名企業CEO、高官和學者，今年原本是第四輪對話，原定以視頻會議的形式舉行。對話的組織者稱，往年的與會者名單未引發過爭議。但今年，歐洲主辦方、歐洲企業協會(Business Europe)拒絕了中方提出的剔除某些與會者的要求。歐洲企業協會包括了歐洲多個國家地區的國家商業聯合會，為這些國家進行各種規模的企業代言。

報導引述知情人士的話指，中方想剔除的與會者，分別是曾公開批評北京處理香港與維吾爾人政策的歐洲議會對華關係小組主席，德國人彼蒂科費爾（Reinhard Butikofer），以及德國墨卡托中國研究中心（MERICS）的負責人霍塔里（Mikko Huotari）。

報導認為，此前未被披露的這一舉動凸顯出，面對中國日益咄咄逼人的全球姿態，歐洲愈發難以在維護商業利益和維護民主價值之間取得平衡。美國和澳大利亞對來自中方的壓力採取了更為強硬的立場，則引發了公開爭執和貿易戰。

報導說，該活動的取消顯示歐洲對北京的立場日漸強硬，去年歐盟定調中國是“制度性對手”後，該導向變得明確。歐洲企業協會的發言人森內坎普（Peter Sennekamp）說，“這項年度活動我們已非常成功的舉辦了3屆，不管地點是在布魯塞爾或是在北京。但很遺憾今年的對話必須取消”。中方協辦單位、中國國際經濟交流中心的一名官員表示，該活動旨在促進國際經濟研究與貿易合作，但一些參與者似乎不符合活動的原則或目標。

消息顯示，過去中國官員曾尋求禁止德國政治人物、學術人士以及記者參與活動，但這是首度針對負責歐中關係的歐洲議會資深議員。此事件也因中國正與歐盟協商中歐投資協定而引發關注，該談判比起雙方官員表示希望達成的進度還要緩慢。