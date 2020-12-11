英國無協議脫歐？歐盟預備緊急措施

歐盟已部署了一系列措施，應對英國無協議脫歐。

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儘管布魯塞爾與倫敦曾一致同意本周末還要繼續談判，以期達成一項確定英國脫歐後與歐盟雙方未來關係的協議。但歐盟已下達了一系列應對英國無協議脫歐的預備措施。

據本台RFI記者Pierre.B周五（2020年12月11日）發自布魯塞爾的報導，歐盟委員會主席馮德萊恩夫人與英國首相約翰遜曾決定，有關英國脫歐後的雙邊關係談判本周末將繼續展開。不過，歐盟已向那些會遭英國無協議脫歐衝擊的行業，比如：捕漁業或運輸業，下達了應對措施。

就漁業方面，歐盟指定一份11頁的規則。布魯塞爾將以中介的角度，為每一艘想要到英國水域開展捕撈作業的漁船向倫敦方面提出申請。以相同方式，布魯塞爾將接受來自英國漁船到歐盟水域的捕撈申請及捕撈配額，即允許捕撈的重量。

上述新規則目前只是暫時性的。期待未來達成一項長久的協議。就運輸業的應對措施，無論是空運還是陸運，也是相同思路。在公路運輸上，歐盟提出了一項為期六個月的折中方案，旨在讓載重卡車和遊覽客車的交通運輸得以繼續。

上述應對措施目前是預備性的。這是一種跡象，顯示歐盟認為在2021年後與英國繼續談判是有可能的，但只涉及那些特定行業的協議。