萊特希澤建議拜登繼續向中國施壓，以使中方履行首階段貿易協議

美貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer ）12月15日在受訪時建議當選總統拜登繼續就貿易問題向中國施壓，以使中方履行中美“第一階段”貿易協議。他表示，如果美國解除對華關稅，很可能是一個信號，顯示出美方沒有認真把中國當做戰略對手

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萊特希澤周二晚間罕見地接受了路透社的專訪，為特朗普政府打破美中過去的貿易現狀、並對3700億美元中國商品徵收單邊關稅辯護。經過了為期數月的貿易戰後，美中在今年年初簽署了“第一階段”貿易協議，中方承諾在兩年內將對美國農產品和製成品、能源及服務的購買規模較2017年增加2000億美元。

根據美國海關數據，自2018年7月開始徵收關稅以來，美國進口商已經損失了716億美元。當被問到拜登應如何對待“第一階段”貿易協議時，萊特希澤回答指，“我會就第一階段協議向他們施壓”。他強調，“我認為在某些部份中國做得相當不錯，但其他部份卻並非如此。”

萊特希澤介紹指，中方在採購進度方面遠遠落後，部分是因為疫情影響。據彼得森國際經濟研究所，按年度比例計算，截至10月，中國採購的美國商品和服務大約是“第一階段”貿易協議要求的一半。“我將使用爭端解決程序來解決特定問題”，萊特希澤表示，“我肯定會保持關稅不變。我認為，如果你見到關稅取消，這表明我們沒有認真理解中國是戰略對手。”

值得一提的是，拜登曾在8月時聲稱，他認為特朗普總統領導下美中達成的“第一階段”協議“失敗”。但在12月，他對《紐約時報》專欄作家指，他沒有計畫“立即採取任何行動”來改變協議或對中國商品的關稅。

拜登日前宣布將任命其父母來自台灣的華裔女律師戴琪擔任下任美國貿易代表。46歲的戴琪現為聯邦眾議院歲計委員會的首席貿易顧問，若她的提名案獲通過，將成為第一位有色族裔女性的美國貿易代表。她出生於美國康涅狄格州，在華盛頓特區長大，畢業於耶魯大學和哈佛法學院，曾在華盛頓多家律師事務所的國際貿易部門工作。她在1996年至1998年代表耶魯大學來到中國，在廣州的中山大學教授英語。

戴琪目前任眾議院籌款委員會（Ways and Means Committee）首席貿易法律顧問，在奧巴馬執政期間，她曾作為中國貿易政策專家負責監督中國的貿易執法，能說流利的普通話。美國有線電視新聞網（CNN）報導稱，拜登提名凱瑟琳·戴擔任美國貿易代表，是在向外界發出一個明確的信號：他正在切實履行競選活動中關於應對中國貿易規則的承諾。

戴琪曾於2007年至2014年間在美國貿易代表辦公室（USTR）的總法律顧問辦公室任職，其中2011年至2014年間負責中國貿易執法工作，在世界貿易組織成功起訴了幾起有關中國貿易的案件。她日前在發表接受提名演說時亦指，自己作為移民的女兒，為曾代表美國在世衛組織就貿易糾紛起訴過中國感到驕傲。