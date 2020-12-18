歐盟據報已原則上同意中歐投資協定 27國周五討論繼續

歐盟據據報已“原則上”同意與中國達成中歐投資協定。布魯塞爾一名高級外交消息人士12月17日透露稱，中國在多個領域做出重大讓步已換取歐盟的同意。

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《南華早報》與英國《金融時報》相繼報導指，在談判有了大幅進展後，中歐投資協定可望在今年底前簽署，這對中國與歐盟來說都是重大外交突破，即便歐盟也在努力恢復與美國的關係。布魯塞爾的一名高級外交人士形容，中歐投資協定若簽署，對與美國關係破裂的北京來說，“將是一個巨大的勝利”。消息人士指，歐盟兩位最有影響力的領導人，德國總理默克爾和法國總統馬克龍據悉已同意推進中歐投資協定。

目前擔任歐盟理事會主席國的德國宣布，18日將在27個歐盟成員國的代表中討論這份與中國的投資協議。消息人士稱，負責貿易談判的歐盟委員會已經取得了突破，因為中方同意為歐盟企業開放更多市場，包括金融服務、製造業和房地產等領域。作為回報，歐盟放寬中國投資其可再生能源市場的限制。歐盟委員會發言人說，“中歐投資談判十分激烈。在許多領域都取得了進展。仍有一些重要的懸而未決的事情，本周談判仍在繼續”。

中國外交部發言人汪文斌周五表示，今年以來中歐雙方克服疫情的影響，共舉行了10輪關於中歐投資協定的談判，取得重要進展。目前談判已進入最後階段，相信只要雙方照顧好彼此關切，堅持相向而行，就能實現雙方領導人確定的談判目標。歐盟和中國已經就投資協定進行了7年，35輪談判。報導稱，雙方尚未解決的問題包括要求中國遵守國際協定規定的勞工權益。

不過，預計美國候任總統拜登上台後仍將維持對抗中國的策略，歐盟此時與北京簽協定，則引起議論。報導引述一名歐盟外交人士強調，與中國達成協議不會影響歐盟與美國建立更緊密夥伴關係的意圖。中國被歐盟定性為 “經濟競爭者”和“系統性對手”，同時也是諸如應對氣候變化領域等全球挑戰的合作夥伴。

報導指，中國在談判中的目標包括保證對歐盟部分經濟領域的投資權，尤其是能源領域，儘管歐洲對外國所有權越來越敏感。與美國試圖通過懲罰性關稅迫使中國做出貿易讓步不同，布魯塞爾優先考慮談判和改革世界貿易組織，使其適應北京的經濟模式。“在投資協議上似乎有一個機會之窗，”一位歐盟高級外交官說。“我們將看看未來幾天會發生什麼。”

值得一提的是，德國綠黨議員德國綠黨議員鮑斯（Margarete Bause）本周在德聯邦議院就人權問題曾向默克爾施壓。巴斯問道，在新疆維吾爾人遭受強迫勞動的情況下，她怎麼能和中國作投資交易呢？默克爾承認這一擔憂，但也表示新疆不是她投資談判的紅線。

分析人士指，我們可能會看到一個來自歐盟方面的“政治宣言”，即歐方打算最早在周末前完成交易。歐方領導人與習近平的視頻會議可能會在下周舉行。但是，讓這個協定通過歐洲議會將是一個挑戰。歐洲議會周四高票通過的一項動議中表示，不會在新疆問題上保持沉默。柏林和布魯塞爾的一些高級官員亦對這一協定的達成時機感到非常不安。