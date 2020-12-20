歐盟漁民擔憂英國脫歐後的關係談判

英國脫歐的原定過渡期即將於2020年12月底截止，歐盟與英國未來關係的談判卻仍未結束，為此，雙方代表爭分奪秒，周日也在加班。

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歐盟與脫歐後英國之間的關係仍在協商之中。在距原定英國脫歐過渡期結束（2020年12月31日）還有十天之際，雙方代表本周末在布魯塞爾加班加點。周日對話的中心議題是漁業。在英國脫歐談判中，漁業的經濟比重不大，但極具象徵性。

據本台RFI記者Joana Hostein周日（2020年12月20日）發自布魯塞爾的消息，歐盟的捕撈漁業者周六就當前的漁業談判表示憂慮。

歐洲漁業協會的憂慮

旗下有歐盟境內近18 000家漁人的歐洲漁業協會在一份標註日期為12月19日的聲明中表示，歐盟漁業正要成為犧牲品，那將重擊這一行業，嚴重影響鱈魚ˎ 鯖魚等魚類的庫存量。歐洲漁業協會擔憂，為了與英國達成協議，布魯塞爾的讓步太多。周六，雙方代表花了一天的時間，討論歐盟未來每年從英國水域里捕撈的近6億5千萬歐元海產品的分配事宜，以及讓歐盟漁業適應新規的過渡期限。

英國脫歐：十天內達成協議困難 / Négociations sur un accord post-Brexit : Une date butoir difficile à tenir. La fin de la période de transition du Brexit intervient en plein pic de la saison de pêche, qui court de novembre à mars à Killybegs. Ici, des bateaux de pêche dans cette ville irlandaise, le 7 décembre 2020. © Émeline Vin / RFI 法廣

十天內達成協議困難

歐盟和英國雙方代表心中都明白，距離達成一項漁業協議依然遙遠。還有許多重要問題未能解決，這不僅只是就捕撈作業而言，還有國家的補貼問題。總之，歐洲議會原先畫定的最終期限，要求雙方在今天周日午夜之前達成妥協，以便留出時間在2021年1月1日元旦前予以批准，這似乎有困難。