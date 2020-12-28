消息人士：歐盟27國均支持達成中歐投資協定

兩位歐盟外交官員12月28日向《南華早報》透露指，歐盟27國均已同意與中國達成全面投資協定。

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歐盟27國大使周一舉行會議，並在德國擔任歐盟輪值主席國任期即將於明年1月1日結束前，就與英方達成的英國脫歐協議和中歐投資協定談判進展進行討論。該報援引其中一位消息人士的話稱，“（中歐）最早可能在周二達成協定”。此前，歐盟談判代表表示，北京在勞工標準方面的承諾有了“積極的進展”，而勞工標準是歐盟方面與中方達成協定的主要癥結之一。

一名歐盟外交官說，“歐盟大使們已經接得到了歐委會關於中歐全面投資協定的最新進展彙報。”其續指，“委員會報告了最近與中國談判的積極進展，包括勞工標準問題”。

“歐盟大使們廣泛歡迎歐中談判的最新進展。”該消息人士稱，沒有任何代表團“舉起停止牌”，這意味着政治背書的道路“就此掃清”。歐盟一直在推動能更為廣泛的進入中國市場，包括在電信、金融和混合能源汽車領域等。

值得一提的是，法國外貿及經濟吸引力部長里斯特（Franck Riester）23日曾向媒體表示，就《中歐全面投資協定》的談判問題，“我們沒有得到中國關於廢除強迫勞動的足夠承諾。”他提出，“如果北京在維吾爾人強迫勞動問題上沒有進展，巴黎不會支持歐盟談判達成的協議”。如果最新消息屬實，接下來，歐洲理事會和歐洲議會是否將對協定提出異議值得進一步關注。