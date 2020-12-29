近七成日企高層盼拜登上台後緩解與中國關係

《日本經濟新聞》12月29日報導指，經該報近期調查顯示，近70%的日本企業高層認為，美國當選總統拜登應放寬特朗普總統時代對華的強硬措施。

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受訪者預料，拜登上台後將扭轉“美國優先”政策並重返國際合作，全球環境將有所改善。調查顯示，放寬對中國的強硬措施獲68.2%的受訪者支持，僅30.7%認為拜登應維持現況。在特定政策方面，72.3%的受訪者認為拜登應該降對中國貨品的額外關稅，59.2%認為應放寬中國籍人士的簽證限制。

據悉，這份在12月7日至22日之間進行的民調查訪了141家日本大企業。一些公司表示，美國對中國實施的制裁，給日企營運增添了逆風。一家大型造紙廠的受訪者稱，“較疲軟的中國經濟造成消費減少，導致庫存激增和產品價格下滑。”運動服裝品牌ASICS（亞瑟士）集團總裁廣田康人說，“緩解中美經濟摩擦能給全球經濟帶來正面影響。”

報導指，但日企心聲與政壇主流聲音相抵觸。日本執政黨自民黨正敦促政府，取消中國國家主席習近平計畫中的國事訪問。而自新冠疫情暴露供應鏈問題後，日政府近來為尋求供應鏈多元化布局，提供補助以協助日企將生產線撤離中國。此外，日企另看好美日在氣候變化議題上立場一致。拜登承諾上任後首日美國將重新加入《巴黎協定》，獲得70.2%的受訪者支持；61.7%支持拜登宣示首任投入2萬億美元至應對氣候變化項目當中。

96.5%的受訪者認為拜登政見對環境倡議具正面意義，比率在9個政策領域中最高，這與日企擁抱日本首相菅義偉2050年前達溫室氣體淨零排放目標相輔相成。