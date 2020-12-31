逾千名海員被困海上 勞工組織：猶如中澳貿易戰戰俘

總部位於英國倫敦的國際運輸工人聯盟（ITF）澳大利亞協調員近日向媒體表示，約1600名海員因等待卸載澳大利亞煤炭而滯留在中國沿海，他們“束手無策”猶如“貿易戰戰俘”。

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據國際運輸工人聯盟澳大利亞協調員薩默斯（Dean Summers）介紹，滯留在中國沿海的80艘貨船上約有1600名海員正在遭受“看不到盡頭 ”的痛苦。他說，“海員們現在已經在那裡，有的長達20個月沒有休息一天。”薩默斯就這些海員的情況指，“他們就坐在中國的港口外，他們想做的就是進去卸煤，然後回到國際市場，但是中國不接受他們，他們不允許這些船去其他國家更換船員。”他說，“那些海員真的是戰俘。”

數據顯示，去年澳大利亞向中國出口了價值近137億美元的煤炭，占其總出口額21%。儘管煤炭有助於滿足中國巨大的經濟需求，但不斷惡化的政治關係阻斷了該進口渠道。今年4月，澳洲政府呼籲對新冠病毒的起源進行調查。中國當局在隨後數月的時間裡通過提高稅費，非正式地禁止了大量澳大利亞商品的進口，包括大麥、葡萄酒和木材。據彭博社報導，6月，穿越大洋運送澳大利亞煤炭的船隻開始被困於多個中國港口。

據悉，由於新冠疫情的爆發，這些海員和其他40萬名海員一樣，已經被困在世界各地的船上，沒有機會下船、飛回家或更換船員。但中澳關係的惡化使這些船員更身陷囹圄。薩默斯說，由於新冠疫情限制，海員們已經筋疲力盡，無法下船。“如果你願意的話，這是一場危機之上的危機，”他說。“1600名海員正在遭受可怕的痛苦，而且看不到盡頭。”據悉，這些海員主要來自發展中國家，包括印度、斯里蘭卡和菲律賓。

薩默斯說，這些海員已經 “束手無策”。他指出，“他們在那裡每天都在工作，有時，通常每天工作長達12個小時，持續20個月，在最動蕩的時候遠離家人。這簡直是折磨人的。” 薩默斯說，澳大利亞政府應該進行遊說，幫助減輕船員的痛苦。他提出，澳洲政府還應該推動中方同意讓這些船隻離開船隊，例如前往日本，讓這些船隻在重新進入船隊之前換上新的船員。

薩默斯說，“必須做點什麼，必須告訴中國”。他稱，“人道主義權利在中國的議程上並不高，但這是中國故意帶來的國際問題，目的是為貿易戰帶來某種籌碼。”他說，“讓這些人走吧，如果要這樣的話，就和澳大利亞打貿易戰吧，但是不要讓人們故意受苦，這是一件可怕的事情。”對於這一現象，中國外交部發言人汪文斌11月13時曾表示，“據我了解，這艘（一艘印度商船）散貨船自6月以來一直停泊在河北省京唐港附近錨地，中方從未限制其離開。貨運方出於商業利益考慮，不願調整該船運行安排，才是導致有關情況的真正原因。”

汪文斌稱，“中方當地有關部門一直同印度方面保持密切溝通，及時回複印方有關訴求。對確需緊急救助的情況，只要收到有關申請，中方均會第一時間在符合防疫規定的前提下實施救助，包括提供必要物資補給”。《紐約時報》此前曾報導指，自4月以來，中方以擔憂新冠病毒為由，還禁止外國貨船在國內港口更換船員。因此，相關外國商船對允許進行船員更換的請求沒有得到回應。至於堪培拉的態度，澳洲資源部長凱斯·皮特(Keith Pitt)上個月在接受《悉尼先驅晨報》採訪時表示，此爭端“主要與參與企業相關”。

本月，澳洲時任貿易部長伯明翰(Simon Birmingham)告訴天空新聞台(Sky News)稱，他的部門向中國同行提出了“交涉”，但指出澳大利亞的出口商已經收到付款，“從澳大利亞的角度看，”這意味着交易“已經基本完成”。