中國外長王毅訪非洲推動«一帶一路»

正在非洲五國訪問的中國外長王毅現已分別與剛果（金）和博茨瓦納簽署推動«一帶一路»建設的合作協議。在此之前，中國外長在其本次非洲訪問行程的首站尼日利亞達成的共識包括，北京與阿布賈將開展軍事安全合作。

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中國外長王毅2021年的首訪國家在非洲。在結束了對尼日利亞和剛果（金）的訪問行程後，中國外長王毅周四（2021年1月7日）在哈博羅內與博茨瓦納（Botswana）簽署了兩國合作共同建設«一帶一路»的諒解備忘錄。在此之前，王毅周三在剛果（金）也簽署了一項兩國合作推動«一帶一路»建設的協議。

在結束對首站尼日利亞（Nigeria）的訪問行程後，中國外長周三晚些時候抵達金沙薩，並隨即得到剛果民主共和國（CRD）總統齊塞克迪（Félix-Antoine Tshisekedi）的接見。剛果民主共和國現總統齊塞克迪的父親曾出任過剛果（金）政府總理一職。齊塞克迪總統即將在一個月後的2021年2月初起擔任非洲聯盟的主席。

據本台RFI記者Kamanda Muzembe周四（2021年1月7日）發自金沙薩（Kinshasa）的消息，剛果（金）總統齊塞克迪在與到訪的中國外長王毅會晤中，談及加強雙邊關係，尤其是被當地人所稱之的“中國合同”。

剛果(金)與中國合作目標明確

透明ˎ 有效和效率，這是金沙薩所明確的，與北京之間關係的目標。在此思維下，剛果（金）方面想要加強華鋼礦業（Sicomine）項目，也就是在前總統卡比拉時代被當地人所稱之的“中國合同”。2007年和2008年的兩項倡議曾預計中國進出口銀行提供近140億美元的貸款。中方可以通過這些貸款在剛果（金）獲得等額的金屬：銅和鈷。這一“世紀合同”在2009年曾不顧國際貨幣基金組織（FMI）的異議有過更新。國際貨幣基金組織反對的理由是，剛果（金）不應在尚未償還拖欠西方債權人110多億美元的情況下，與某一優先債權方達成一項新協議。

中國支持剛果(金)現政府反貪

中國外長在金沙薩宣布，北京打算協助剛果（金）總統齊塞克迪面對發展挑戰所採取的政策，支持剛果（金）現任國家元首為此所做的努力：打擊貪腐和完善管理。

法廣存檔圖片：中國外長王毅 Image d'archive RFI : Chinese Foreign Minister Wang Yi, © KIM Min-Hee POOL/AFP/File 法新社

剛果(金)支持中國«一帶一路»

中國外長還宣布，部分減免剛果（金）債務2800萬美元，撥200萬美元支持剛果（金）總統齊塞克迪的非洲聯盟（UA）主席任期。中國與剛果（金）還簽署了一項兩國合作推動«一帶一路»建設的諒解備忘錄。中國外長王毅在其之後的非洲訪問行程中，將繼續致力於推動«一帶一路»。

在結束了對尼日利亞ˎ 剛果（金）和博茨瓦納的訪問之後，中國外長王毅還將前往坦桑尼亞（Tanzania）和塞舌爾（Seychelles）。