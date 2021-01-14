中國經濟，Covid-19危機大贏家

中國海關總署2021年1月14日周四發布最新數據，中國貨物貿易進出口總額在去年繼續增長。2020年，中國是全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。

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中國海關總署發言人李魁文（LI Kuiwen）在新聞發布會上公布了一組令人歡欣鼓舞的統計數據。中國去年貨物貿易進出口總額同比增長1，9%。中國在2020年是全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。

據本台RFI駐華記者Stéphane LAGARDE周四（2021年1月14日）當天發自北京的報道，中國經濟是當前衛生危機的大贏家，這首先反應在組裝車間在去年春季率先開工。中國在去年四月份就已重新成為 « 世界工廠 » 。中國工廠到員工因疫情而被困住的省份，滿車滿車地收人。那時病毒性肺炎剎住了工廠向勞動力更便宜的南亞和東南亞國家的搬遷。

中國海關的最新數據證實了國際貿易中的擴展角色。“待在家中”ˎ“防範措施”ˎ “自我保護”為中國出口帶來了強勁增長。口罩和防護裝備等紡織品出口在一年中的增幅高達31%。還有為全球被禁足消費者提供的電機產品也如此。11月份的貿易順差多達620億歐元。

Image d'archive RFI: Les travailleurs testent des circuits intégrés chez TongFu Microelectronics Co., Ltd, un ensemble de circuits intégrés à Nantong, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, le 14 novembre 2020. L'activité manufacturière de la Chine s'est accélérée en novembre alors que son rebond de la pandémie se renforçait, selon une enquête lundi, novembre. 30, 2020, alors que les États-Unis et l'Europe sont aux prises avec une augmentation des infections et un contrôle renouvelé des entreprises. (Chinatopix via AP) AP

全球增長依賴中國

中國經濟的各項指標都令人歡欣鼓舞，並加強了其在金融市場中的地位，儘管特朗普（Donald TRUMP）祭出了關稅壁壘。全球增長如今前所未有地如此依賴中國。不過，中國模式有其局限性，要超趕美國還有很長的路途。中國人口老齡化ˎ 國家束縛私營企業ˎ 債務增多等等，都是拖延中國成為全球第一經濟強國的因素。