原材市場迅速遺忘Covid疫情衝擊？

法國錫瑞鐠大宗商品研究所預測其原材指數反彈19%，並分析認為Covid-19對原材料的衝擊被迅速遺忘。

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本台RFI法文網周四（2021年1月21日）在 «原材市場 »欄目（la chronique des matières premières），刊出經濟組記者Claire Fages的一篇最新網文，原標題為，法國錫瑞鐠大宗商品研究所認為，Covid-19對原材料的衝擊被迅速遺忘。 在此予以着重介紹。

網文寫道，在度過了一個被Covid-19病毒攪亂的2020年後，法國智庫錫瑞鐠大宗商品研究所（Cercle Cyclope）預測其原材指數反彈19%。這一升幅已經被似乎消化了疫情的市場所吸收。這一機構的主管指出，對原材料而言，2020年並非如此的糟糕。當然，石油價格和天然氣價格在去年春季崩盤，還有運輸中斷。棉花價格的行情是先挫後揚。這是由於中國在下半年開始復蘇。而且復蘇的規模，沒有人能夠事前預料到。由於中國的進口，銅的價格翻了雙倍，鐵礦的價格幾乎翻了三倍。

國際原材市場奏起凱歌

由於中國大量囤貨，天然氣ˎ 棉花和穀物的價格都反彈了。原材料在2020年年終時奏響了凱歌，並在2021年開始後保持了同樣的激情。但不合常理的是，鈷（cobalt）ˎ 鋰（lithium）這些金屬的行情不好，原因是過量了。最終，錫瑞鐠原材平均價格指數在2020年全年下跌19%，但如果不計算能源和貴重金屬，指數則與2019年保持穩定，如同沒有發生過Covid-19疫情。

市場能否保持整體平穩

2021年，如果衛生形勢按預期得以改善，錫瑞鐠預見其指數恢復19%，如果不計算能源和貴重金屬則為11%。然而，上述升幅大部分都已經實現。金屬和農產品價格應該會趨於穩定。

Image d'archive RFI: Des femmes récoltent des fèves de cacao à Abidjan, Côte d'Ivoire, le 3 juillet 2019 © Sia KAMBOU AFP/Archivos 法新社

就熱帶作物，可可和糖的行情預計會依然不振，但咖啡的價格應該會大幅攀升，因為巴西的咖啡豆收成不佳，跌幅超過30%。