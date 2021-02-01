英國正式申請加入CPTPP 日本表示歡迎

英國國際貿易大臣特拉斯(Liz Truss)2月1日宣布，已正式通知“全面與進步跨太平洋夥伴關係協定”(CPTPP)國家，英國打算加入這一協定。她表示，英國若能加入CPTPP將使其處於世界上一些增長最快的經濟體的中心位置，並在英國各地創造高價值的工作崗位，以及幫助重新建立一個更好的全球貿易體系。

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特拉斯周一在與日本經濟再生擔當相西村康稔和新西蘭貿易部長奧康納（Damien O'Connor）舉行在線會談時宣布了這一消息。會上，西村康稔對英國申請加入CPTPP表示歡迎，稱“作為使高水平的國際貿易和投資規則超越亞洲太平洋擴大的第一步，蘊藏着巨大可能性”。他還通過推特寫道，“英國是日本重要的戰略夥伴，與我們有着共同的基本價值觀。在不影響未來談判的情況下，我們歡迎英國呼籲加入#TPP。”他稱，“作為TPP（CPTPP）委員會今年的主席國，我們將首先努力確保談判開始前的進程順利進行。” 日本政府今年擔任CPTPP主席國，將儘早召開由成員國組成的CPTPP委員會，為英國加入談判進行協調。除了協定生效時的11個參加國外，英國是首個申請加入CPTPP的國家，力爭今春開始談判。關於能否加入的判斷可能在明年以後作出。

特拉斯在寫給奧康納的申請信中寫道，“加入CPTPP是英國政府的優先事項，也是我們作為一個新獨立貿易國的貿易談判計畫的關鍵部分。CPTPP是世界上最重要的自由貿易區之一，英國加入後，CPTPP佔全球GDP的比例將上升到16%。英國的成員資格也將是把這個由11個充滿活力的經濟體組成的有影響力的現代貿易網絡擴大到印太地區和美洲以外的第一步。”她稱，“英國贊同CPTPP對自由貿易的承諾，並歡迎這一雄心勃勃的協議的高標準。英國將充分遵守委員會2019年1月關於CPTPP加入進程的決定中規定的程序。我相信，在我們歷史上的這一關鍵時刻，英國的加入將發出一個強有力的信號，表明這個充滿活力的國家集團對自由貿易的重視。”

特拉斯表示，“根據你們為有志於加入的經濟體制定的加入程序，過去兩年來，英國與所有11個簽署國在部長和官方層面積極接觸，討論英國加入CPTPP的問題。我很高興所有CPTPP成員都歡迎我們有興趣加入。“她說，”加入CPTPP將補充和加強我們與澳大利亞、加拿大、智利、日本、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南已經簽署或正在談判的新的和加強的雙邊貿易協定。我們相信，我們與包括文萊和馬來西亞在內的CPTPP成員之間牢固的雙邊貿易關係，為我們加入CPTPP提供了有效的跳板。”

特拉斯稱，“我們現在要正式提出開始入約談判的請求。我希望你能積極考慮我們的請求，我們隨時準備與你接觸，以便建立一個工作組，並商定一個英國入約談判的時間表。在我們開始談判之前，英國將公布其大綱辦法、範圍分析和對我們的公眾諮詢的答覆。我期待着與你和CPTPP成員合作。”此前，中國國家主席習近平曾於去11月在亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會上提出，中方歡迎區域全面經濟夥伴協定（RCEP）完成簽署，將積極考慮加入CPTPP。

日本首相菅義偉1月3日則在接受採訪時當被問道相關問題時表示，CPTPP的規定要求成員國必須具有非常高水準的市場開放，所以這對中國而言，門檻相當高，以中國現行的政治和經濟體制很難參加。他也表示，日本將審慎因應中國想加入CPTPP一事。此外，韓國政府1月也首度表示，積極考慮加入CPTPP，上半年將改善一系列國內製度為此做準備。