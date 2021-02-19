歐盟推出新貿易戰略：中國奉行獨特的國家資本主義

歐盟委員會2月18日提出了針對未來數年，題為“一個開放、可持續和堅定的貿易政策”的新貿易戰略。歐委會稱，“該戰略反映了開放的戰略自主權概念，其基礎是歐盟的開放態度，即通過支持綠色和數字轉型為經濟復蘇作出貢獻，以及重新注重加強多邊主義和改革全球貿易規則，以確保這些規則公平和可持續。必要時，歐盟將採取更強硬的立場，包括通過新的工具來捍衛其利益和價值觀。”歐委會在相關文件中總結指，“歐盟與中國的貿易和投資關係既重要又具有挑戰性”。

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在談到這一新戰略時，歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，“我們面臨的挑戰需要歐盟貿易政策的新戰略。我們需要開放的、基於規則的貿易，以幫助恢復新冠疫情後的增長和創造就業機會。同樣，貿易政策必須全力支持我們經濟的綠色和數字化轉型，並引領全球改革世貿組織的努力”。他稱，新戰略“還應該給我們提供工具，當我們面對不公平的貿易行為時，可以保護自己。我們奉行的是一條開放、戰略和自信的路線，強調歐盟有能力通過領導力和參與來做出自己的選擇和塑造周圍的世界，體現我們的戰略利益和價值觀。”

歐委會稱，該戰略基於廣泛而包容的公眾諮詢，包括利益攸關方提交的400多份意見書。歐委會指出，“為應對當前的挑戰，該戰略將世界貿易組織的重大改革列為優先事項，包括關於貿易和氣候的全球承諾、數字貿易的新規則、解決競爭扭曲問題的強化規則，以及恢復其具有約束力的爭端解決制度。”其表示，“新戰略將加強貿易支持數字和氣候過渡的能力。首先，通過促進實現《歐洲綠色新政》目標。其次，通過消除數字經濟中不合理的貿易壁壘，在貿易中獲得數字技術的好處。通過加強跨大西洋夥伴關係等聯盟，再加上對鄰國和非洲的更多關注，歐盟將能更好地影響全球變化。”

歐委會強調，“與此同時，歐盟將採取更強硬、更果斷的辦法來實施和執行其貿易協定，打擊不公平貿易和解決可持續性問題。歐盟正在加緊努力，以確保其協定為其工人、農民和公民帶來談判達成的利益。”在歐委會發給歐盟各大機構的通報中指出，“隨着新的內部和外部挑戰，特別是新的、更可持續的《歐洲綠色新政》和歐洲數字戰略所定義的增長模式，歐盟需要一個新的貿易政策戰略”。歐委會表示，“在政治和地緣經濟緊張局勢的刺激下，全球不確定性正在上升。與其說是國際合作和多邊治理，不如說是單邊主義日益嚴重，從而破壞或繞過了多邊機構。這些趨勢的根源在於若幹事態發展”。在歐委會看，這其中的三大誘因包括：第一，全球化和技術升級；第二，中國的快速崛起；第三，氣候變化問題。

涉及中國部分，歐委會強調，“第二，中國的迅速崛起，展現了全球野心，奉行獨特的國家資本主義模式，從根本上改變了全球經濟和政治秩序。這對既有的全球經濟治理體系提出了越來越多的挑戰，影響了歐洲公司在全球和國內的公平競爭環境。”在具體談到與中國的經貿關係時，通報指出，“歐盟與中國的貿易和投資關係既重要又具有挑戰性。歐盟的政策是基於雙邊和多邊層面的積極參與，以及同時制定和實施保護歐盟基本利益和價值所需的自主文書，完全遵守其國際承諾的結合。”

通報稱，“與中國建立更加公平和基於規則的經濟關係是一個優先事項。確保中國在國際貿易中承擔更多的義務，並同時處理其國家資本主義經濟體系造成的負面溢出效應，將是歐盟重新平衡雙邊貿易關係的核心問題。最近在政治上完成了關於《全面投資協定》的談判。《投資協定》是這些努力的一部分。批准該協定的工作需要有一個明確的時間表。批准《協定》的工作將需要明確參與有效執行《協定》、市場准入、公平競爭環境承諾和可持續性發展方面。”