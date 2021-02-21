美國前駐世貿大使：美歐無法單一依賴世貿組織應對中國挑戰

曾於特朗普政府時期擔任美國常駐世界貿易組織（WTO）大使的丹尼斯·謝伊(Dennis Shea，又譯習達難) 周日在《國會山報》發表評論文章表示，“應對中國挑戰，美歐必須將目光投向世貿組織以外的地方。”

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謝伊曾於2018年3月1日經美國國會參議院的提名確認後，擔任美國貿易副代表兼駐日內瓦代表團團長，及美國常駐世貿組織大使。他的任期於今年1月20日結束。謝伊在哈佛大學本科生院哈佛學院獲得學士學位，並相繼於哈佛大學文理研究生院和哈佛大學法學院獲得碩士及法學博士學位。他在加入美國貿易代表辦公室之前，曾擔任美中經濟與安全審查委員會成員長達11年。

針對歐盟日前提出針對未來數年的新貿易戰略，並強調將世貿組織的重大改革列為優先事項的方針，謝伊表示，“歐盟的新貿易政策包括一項值得歡迎的呼籲，要求加強跨大西洋合作，以應對共產黨統治下的中國所帶來的經濟挑戰。歐盟特別建議重振三邊進程，這是美國、歐盟和日本的聯合倡議，旨在制定新的世貿組織規則，以遏制中國非市場經濟的特點，最主要的是工業補貼和國有企業的過大作用。”他指出，“在三邊工作的基礎上再接再厲，將其引入世貿組織，當然是值得的。但如果把擴大世貿組織規則手冊作為跨大西洋對華合作的唯一、甚至是主要的重點，那就大錯特錯了。事實上，把我們所有的雞蛋都放在世貿組織規則制定的籃子里，將直接正中中國下懷。”

謝伊認為，“制定新的世貿組織規則來解決補貼的 ‘負面溢出效應’，這是歐盟的既定目標，但對問題的定義過於狹隘。中國的經濟體制，以其獨特的公共、私人和中共資源的融合來推進產業政策目標，不符合世貿組織的透明、非歧視、互惠和市場導向的準則。這一鐵的事實需要被承認。”他說，“以世貿組織為中心的方法還假定中共認為必須遵守國際規則。然而，大量證據表明情況並非如此。中共沒有遵守世衛組織《國際衛生條例》的及時報告要求，無疑助長了新冠疫情大流行的發生。中共對新疆維吾爾人的恐怖行動，不符合《世界人權宣言》。中共在香港強行實施國家安全法，違反了保障香港高度自治的《中英聯合聲明》。中國在南海提出的擴張性領土要求違反了《聯合國海洋法公約》。”

謝伊稱，“我們看到這種模式在貿易中重複出現。美國貿易代表辦公室已經記錄在案，中國遵守世貿組織義務的記錄一直很差。一個主要問題是中國對自己的貿易政策和做法普遍缺乏透明度。中國也一直很願意將其貿易實力作為一個楔子。見證了中國對澳大利亞出口產品的報復，大概是違反了世貿組織的規則，因為澳大利亞敢於要求對該流行病的起源進行獨立調查。日本、韓國和菲律賓也首當其衝地遭受了類似的貿易報復，以回應北京認為不可接受的行動。”

謝伊說，“最後，以世貿組織為中心的方法假定該機構有能力在合理的時間範圍內製定有意義的規則。但世貿組織的共識原則要求在通過一項決定之前，必須得到所有164個世貿組織成員的一致接受。在世貿組織，中國強烈反對制定新的補貼規則，認為這些規則是‘限制中國發展的直接枷鎖’。即使中國參與世貿組織談判，也可以爭取其他世貿組織成員阻撓達成共識。在最樂觀的情況下，最終的結果很可能是一套弱規則，在很大程度上照顧到中共的關切。”他說，“而且不要指望談判會很快完成。世貿組織目前正在進行的一項多邊談判，旨在限制漁業補貼--已經進行了19年。執行現有規則同樣需要很長時間。波音公司與空中客車公司的補貼爭端持續了16年才得到世貿組織的最終解決。”

謝伊說，“如果我們正處於跨大西洋對華合作的新時代，那麼我們有理由問：美國和歐盟的利益和目標是否一致？我們對挑戰的評估方式是否相同？我們是否願意共同向中國施加成本，以約束不良行為，鼓勵改變，即使這樣做也會給我們帶來成本？回答這些問題將有助於確定任何潛在合作的雄心。”他稱，“如今，美國和歐盟似乎正通過不同的視角來看待中國。聽到歐洲重要領導人援引 ‘通過貿易改變’的不可靠口號，令人瞠目結舌。最近達成的《中歐全面投資協定》的時間和實質內容，也讓人懷疑該協定到底是為誰的利益服務的。在世貿組織，歐盟至今採取了過於謹慎的態度，甚至拒絕共同提出美國起草的申明市場導向條件在全球貿易體系中的核心地位的聲明。歐盟的擔心是：該聲明將在某種程度上暗示中國不能成為該組織的一部分。”

謝伊表示，“只有時間才能證明合作的願望是否能結出果實。但是，對中國挑戰的有效跨大西洋反應，除了新的世貿組織規則外，還有許多方面。這些方麵包括：聯合對從事掠奪性或非法行為的中國公司實施制裁；面對中國的報復性貿易行動，建立共同的防禦機制；集體努力提高關鍵商品的供應鏈彈性；聯合制定未來主導產業的技術標準；以及，是的，還有關稅。”