美司法部起訴一中國商人涉盜取通用電氣商業機密

美國司法部2月26日發表聲明指，現年64歲居住在香港的中國商人吳志龍（Chi Lung Winsman Ng、音譯）於25日遭到起訴。他被指涉嫌在2017至2018年期間，串謀竊取通用電氣（General Electric）的半導體技術及商業機密。

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美國司法部國家安全事務助理部長德默斯（John C. Demers）表示，“吳志龍和他的同謀者被指選擇竊取他們缺乏時間、人才或金錢創造的東西。為了外國公司的利益而竊取美國知識產權，剝奪了美國公司的創意成果，剝奪了美國工人的工作。司法部將盡其所能，破壞這種非法的、破壞經濟的行為。”

檢方的起訴書稱，大約在2017年3月至2018年1月期間，吳志龍和至少一名同謀策畫開發一項業務，利用從通用電氣公司竊取的商業機密生產和銷售碳化矽MOSFET。據悉，碳化矽MOSFET，即碳化矽金屬氧化物半導體場效應晶體管，是一種小型的電子半導體/開關，可以調節電力在設備中的流動，用於各種產品當中。

起訴書稱，吳與至少另外一人合謀，後者是一名在通用電氣公司工作了7年多的工程師。他們被指同謀竊取了該公司的碳化矽MOSFET商業機密和其他專有信息。吳和同謀1號利用這些商業秘密制定了一份商業計畫，並製作了PowerPoint演示文稿，交給潛在的投資者。二人向潛在投資者表示，他們的企業可以在三年內盈利，並估價將擁有有形和無形資產價值1億美元。

作為該計畫的一部分，二人尋求約3000萬美元的資金投資，以換取他們的創業公司的所有權股份。據稱，2017年8月，吳和同案犯1號在中國會面，並向一家考慮向其初創公司提供資金的中國投資公司作了介紹。美國司法部稱，“我們沒有證據表明存在向任何中國公司非法轉讓MOSFET技術的情況，包括吳和他的同謀試圖成立的公司”。目前吳志龍尚未被美方逮捕。如果這一罪名成立，他將面臨最高10年的監禁和最高25萬美元的罰款。