英國脫歐：金融企業從倫敦遷都柏林

倫敦在英國脫歐後首次提交預算。安永報告說，在Covid-19疫情與脫歐的雙重影響下，英國首都對金融企業而言失去了以往魅力，許多企業遷往愛爾蘭首都。都柏林如今想要打造一個金融科技中心。

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本台RFI記者Emeline Vin周三（2021年3月3日）發自都柏林（Dublin）的報導說，經常向近200家金融企業做詢問的安永事務所（Ernst & Young）認為，自2016年英國脫歐公投以來，在離開倫敦的經紀ˎ 銀行，資產管理等金融企業中，有36家，即三分之一是前往都柏林，數量超過了盧森堡ˎ 巴黎，以及歐洲央行所在地法蘭克福。

都柏林的雄心

包括巴克萊銀行（Barclays）ˎ 美國銀行（Bank of America）和網絡銀行Revolut等知名大企業已經全部或部分遷往愛爾蘭。尚未成為國際股市樞紐的愛爾蘭首都如今有意打造一個金融科技中心。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Les logos des géants américains du numérique, Google, Apple, Facebook et Amazon visés par la taxe française, dite "Gafa". © AFP/Archive 法新社

愛爾蘭的優勢

多元文化的都柏林是歐盟內唯一說英語的首都，想要成為歐洲科技中心。谷歌（Google）ˎ 臉書（Facebook）ˎ 推特（Twitter）的總部都已在此立足十年以上，最近入駐的科技巨頭是亞馬遜（Amazon），它創造了8000個工作崗位。那還是為了繞過與英國脫歐有關的行政麻煩。