富時羅素將小米、籮筐技術公司從全球指數中剔除

全球第二大指數編製公司、富時羅素（FTSE Russell ）3月5日表示，根據早先的一項由美國前總統特朗普簽署的行政令，將從3月12日起將小米從富時全球全盤指數及富時全球含A股指數系列中剔除；將籮筐技術公司從富時全球全市場指數及微盤指數中剔除。

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特朗普政府去年11月12日發布行政命令，禁止美國境內任何人對華盛頓認為由中國軍方擁有或控制的中國公司進行投資。這項命令將於今年1月11日生效。特朗普政府1月14日在臨近屆滿前加大了對中國企業的制裁和限制力度，包括對中國國有石油企業實施制裁，還對小米等其他9家中國企業發布投資禁令。美國當時將9家公司新增到國防部判定為與中國軍方有聯繫的名單中，九家公司依序為小米集團、中微半導體設備公司、籮筐技術公司、北京中關村發展投資中心、廣東高雲半導體科技公司、大新華航空、中譯語通科技公司、中國航空集團與中國商用飛機公司。

對此，富時羅素在一份聲明中援引該行政命令稱，這些變化從3月12日起生效。富時羅素補充說，剔除的內容需視美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)的進一步指導而定。該公司表示，擬將先進微細加工設備納入全球和中國指數的工作將“不按之前宣布的那樣進行”。小米沒有立即回應置評請求。在被華盛頓列入“黑名單”時，小米否認與中國軍方有任何關係。隨後，小米就此對美國政府提起訴訟。