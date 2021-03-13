國際海運：集裝箱因Covid疫情而緊俏

從國際貿易和物流角度，本次Covid-19疫情的後果之一就是集裝箱成為了緊俏物，價格也因此水漲船高。法國業界人士希望世貿組織介入。

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本台RFI法文網周六（2021年3月13日）在«運輸»專欄（Chronique Transport）刊出記者Marina Mielczarek的長篇採訪報導，主題圍繞集裝箱因Covid-19疫情而變得緊俏，在此予以着重介紹。

文章開篇指出，歐美兩地現在緊缺集裝箱,誰之過？失衡在於亞洲已恢復商業活動和歐洲剛開始重新啟動。經濟史上前所未見的集裝箱不足狀況引發價格飛揚。如今，集裝箱的海運價格是一年前的四倍。疫情前，運輸貨物只需提前10天，如今的期限是之前的五倍，需要在50天預訂。許多海船被困在港口，無法卸貨，無法重新啟航。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : le Premier ministre français Jean Castex avec son prédécesseur Édouard Philippe lors d'une visite du porte-conteneurs Jacques Saadé dans le port du Havre, le 22 janvier 2021. © AFP - SAMEER AL-DOUMY 法新社

缺集裝箱無益世界經濟

學界人士分析指出，集裝箱供需失衡不會讓任何世界大國受益。唯一受益方是集裝箱供應商。去年夏季，人們看到歐洲電子產品需求強勁，這顯然是由於遠程工作和網絡娛樂活動。中國在歐美之前恢復出口，物流嚴重脫節。最終由於缺少集裝箱空箱而造成價格上揚。

世界貿易組織應該介入

運輸商感到不安。他們明白，從今往後，世界無法避免遭遇另一波類似Covid-19這樣的疫情。法國貨運業協會（AUTF）負責人在採訪中表示：世界經濟仍處於巨大的痛苦之中。如何降低集裝箱的價格？這應為國際調節之事，世貿組織（OMC）應該介入。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Un logo de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à son siège dans la ville suisse de Genève. © AFP/Archive 法新社

世界重新定位可能嗎？

法商Kriss剛剛宣布把部分高檔眼鏡生產能力搬遷回法。這種疫情後世界的構思和意願，已經風行了一年。不過，法國Ellisphère的經濟學家指出，從中國和亞洲遷回西方的想法不錯，但在一種不斷尋求最低成本的經濟中難以實現。他認為，馬克龍總統想要對部分經濟重新定位，尤其是針對衛生領域（藥品ˎ 口罩等），這在短期或中期是可能的，但鑒於勞動成本上的原因，而無法適用於其它工業行業。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Un porte-conteneurs entièrement chargé ancré dans la baie de San Francisco à côté du pont de la baie de San Francisco-Oakland le 9 mars 2021 à San Francisco, Californie. © Justin Sullivan/Getty Images via AFP 法新社

集裝箱價格何時下滑？

集裝箱價格何時才能恢復正常？在採訪中，沒有經濟學家敢於回答這一提問，但他們一致肯定，當前的價格高位，將至少維持到今年夏季底。