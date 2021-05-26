戴琪據報本周將首度與中國貿易官員對話

彭博社5月26日引述消息人士的話指，美國貿易代表戴琪將在本周與中國高級貿易官員對話，最快可能是美國當地周三 (26 日) 晚間進行，但仍可能變動。

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消息人士稱，戴琪最早將在美國時間周三晚間與中方官員通話，不過具體時間尚未確定。其中一人說，雙方在華盛頓時間周二晚上舉行了一次工作人員級別的電話會談。在通話中，中方官員強調要求美方降低關稅的重要性，認為這是兩國關係下一步發展的必要組成部分。

報導指，目前還不清楚屆時戴琪是否會與中國副總理劉鶴對話。後者是代表北京與特朗普政府就貿易問題進行接觸的主要中方代表。根據美中在2020年1月簽署的“第一階段”貿易協議，雙方每隔六個月需要舉行會談，討論協議的執行情況。美國貿易代表處的發言人尚未回應評論請求。

戴琪曾表示，希望中國履行在特朗普政府時期達成的貿易協議中作出的承諾，而拜登政府則專註於執行現有的貿易協議和規則。到目前為止，拜登政府保留了特朗普時期實施的對華關稅措施。戴琪5月5日在英國《金融時報》的一個在線活動中表示，她尊重美中貿易政策需要保持連續性，包括去年由特朗普政府實施的為期兩年的“第一階段”貿易協議。

戴琪說，“這是我們已經達成的協議，是我們今後工作的基礎，是我們今後擴展的基礎。” “我非常期待與我的中國同行正式會晤，評估他們的表現，衡量他們的言論，推動我們的利益，並鞏固前進的道路。”她補充說。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）周三報導，依照美中“第一階段”貿易協議規定，相對於2017年從美國的進口額度，中國需要在未來2年內多購買至少2000億美元的美國商品和服務。

彼得森國際經濟研究所的資深研究員鮑文（Chad P. Bown）認為，要想遵守該協議，中國在今年頭四個月就得購買價值645億美元的美國商品。但截至今年4月，中國對美國商品的採購僅達到目標的73％。該機構的報告表示，根據美國的資料，此進展水準已降至60％。就類別而言，農產品是最接近年初至今目標的項目，根據美國統計資料，該進度為79％，而根據中國資料則是87％。此外，該研究報告指出，2020年中國對美國商品的採購量下降了40％以上。