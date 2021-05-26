歐盟官員呼籲中澳就貿易爭端進行適當討論

歐盟駐澳大利亞大使普爾奇（Michael Pulch）近日在受訪時呼籲，中國與澳大利亞就雙方間的貿易爭端進行 “適當討論”。

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普爾奇告訴《悉尼先驅晨報》稱，歐盟對中國的信息是，“我們確實有一個指導貿易的國際體系，中國應該以期望其他國家應用這些體系的同樣方式來應用這些體系”。自澳中關係因澳方在去年年初呼籲對新冠疫情來源來進行獨立國際調查交惡後，北京對堪培拉實施了數百億澳元的貿易打擊，包括採取了對澳洲牛肉、大麥、葡萄酒和龍蝦等商品的限制進口措施。

普爾奇表示，歐盟的一般做法是，“只要有一個系統性問題受到威脅”，便通過世貿組織尋求解決。當被問及北京對澳洲的貿易打擊是否構成系統性威脅時，他回答說，“有幾個問題......在中國方面對澳大利亞存在貿易限制。” 他說，“我們總是贊成各國開闢一種可能性來談論和討論這個問題”。普爾奇稱，“因此，我們完全支持澳大利亞需要與中方就這些問題進行適當的討論，因為每當涉及到我們的一些貿易問題時，我們都希望與中國進行這種討論。”

此前，中國國家發改委5月6日通過聲明宣布，基於澳洲政府當前對中澳合作所持態度，自即日起，無限期暫停發改委與澳政府相關部門共同牽頭的中澳戰略經濟對話機制下一切活動。普爾奇介紹稱，歐盟目前正在制定一項印太戰略，希望在包括香港、南中國海和台灣海峽在內的緊張局勢升級的情況下，加強歐盟在該地區的存在。他表示，歐盟的印太戰略或將在年底前定稿。

另就中歐全面投資協定問題，普爾奇說，該協定的落實已被 “擱置”，目前“不會有任何動力或行動來實際提出批准”。他說，“中國政府認為將歐洲議會議員列入制裁名單是明智之舉，以此來回應西方對新疆發生的事情的集體關切，這意味着必須批准這項協定的歐洲議會顯然沒有心情這樣做。”他稱，“該協定本身將是相當有用的。我們與中國談判的許多市場准入開放實際上是......為大家服務的。”

普爾奇在採訪中沒有排除歐盟與四方安全對話機制（Quad）密切合作的可能性，但他說這是四國集團的事。普爾奇說，歐盟還將推動成為東亞峰會的成員。