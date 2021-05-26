英國際貿易大臣：英國決不能依賴對華貿易

英國國際貿易大臣特拉斯(Liz Truss)5月26日在受訪時警告說，英國決不能依賴與中國的貿易。她說，西方國家過去對北京有爭議的貿易行為“視而不見”。

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特拉斯當天向政治新聞網站 Politico表示，中國從事了“強迫技術轉讓、侵犯知識產權或沒有透明宣布的不公工業補貼”。她指出，現在需要對世界貿易組織進行改革，使其“規則更加嚴厲”，以恢復各界對自由貿易的信心。特拉斯說，“我們相信貿易是一種良善的力量，當然，我們繼續與中國進行貿易”。她說，“中國是一個重要的出口市場。在英國有中國的投資。我認為關鍵的是不要成為依賴性，確保我們有眾多的貿易夥伴。”

據英國國家統計署本周公布的最新數據顯示，在過去兩年中，英國的進口更加依賴中國。中國仍然是英國的第二大單一國家貿易夥伴。針對因新疆人權問題北京反制英國人士及實體，其中包括英國議會議員的事件，特拉斯稱這種情況是 “可怕的”。她補充說，關於制裁，她支持 “那些面臨中國這種令人震驚的待遇的同事”。

特拉斯說，“除了這些具體的違規行為外，這裡還有一個更廣泛的問題，即經濟脅迫和使用經濟力量來達到目的”。她說，“世貿組織內的民主國家，以及我們那些相信遵守規則的盟友，尋求改變該組織的工作方式，這是正確的。”