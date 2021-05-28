七國集團呼籲民主國家支持世貿組織改革

七國集團（G7）貿易部長會議於5月28日舉行。七國貿易部長在會上就應對扭曲市場的做法、數字貿易和貿易與環境等問題進行了討論。七國集團呼籲民主國家團結起來支持對當前世界貿易體系的改革，並共同批評那些破壞該體系的人。

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英國作為東道主召開了在周四和周五兩天舉行的會議。美國、英國、法國、德國、日本、意大利和加拿大貿易部長在會後發表的聯合聲明中寫道，“我們七國集團貿易部長團結一致，致力於將自由和公平貿易作為基於規則的多邊貿易體系的基本原則和目標，並致力於國際貿易規則的現代化。”就自由和公平貿易問題，聲明稱，“我們重申貿易在確保我們從新冠疫情中恢復得更好，以及在促進聯合國可持續發展目標（SDGs）方面發揮的重要作用。我們一致認為，世界上主要的民主國家需要團結起來，支持一個共同的願景，以確保多邊貿易體系得到改革，使其對所有人都是自由和公平的，更加可持續、有彈性，並能滿足全球公民的需求。”

聲明說，“我們強烈支持世貿組織總幹事為實現世界貿易組織（WTO）現代化所做的努力。我們歡迎通過二十國集團以及與更廣泛的世貿組織成員就這項工作開展進一步合作，以便在世貿組織改革方面取得重大進展，並確保第十二屆世貿組織部長級會議（MC12）取得我們公民所期望的實際成果。” 就扭曲市場的政策和做法，七國貿易部長表示，“回顧2018年七國集團領導人在夏洛瓦峰會發表的聲明，我們七國集團貿易部長重申對開放市場和全球貿易體系的承諾，該體系不應受到不公平貿易的破壞。我們仍然對越來越多地使用非市場政策和做法感到關切。”

聲明稱，“這些行為扭曲了競爭，降低了系統的公平性和信任度。從根本上說，我們注意到它們是對基於規則的多邊貿易體系的完整性和可持續性的威脅。在這方面，我們注意到二十國集團就公平競爭環境所進行的討論，並期待着與二十國集團所有成員就這一重要問題進行合作。”聲明續指，“我們認識到，對扭曲市場做法的關注主要集中在其對公民和企業的有害影響上。這些做法創造了不公平的競爭條件，阻礙了創新技術的開發和使用，破壞了國際貿易的正常運作”。部長們說，“特別值得關注的是有害的工業補貼，包括那些導致嚴重產能過剩的補貼，國家在經濟中的作用和國有企業在不公平補貼中的作用缺乏透明度，以及強制技術轉讓。”

聲明提到，“我們呼籲開始談判，就扭曲市場的工業補貼和國有企業的貿易扭曲行為制定更有力的國際規則。我們將繼續努力解決迫使公司向國家或競爭對手轉讓技術的不公平做法。我們認識到在這些問題上與其他世貿組織成員接觸的極端重要性。”就透明度問題，七國貿易部長指出，“我們注意到，證據基礎受到了扭曲市場的政策和做法的不透明的負面影響。更深入、更徹底的證據和透明度將提高全球對這一問題的理解，並對所有國家施加壓力，使其按規則行事。”聲明說，“為此，為了保持這一勢頭，我們承諾投入必要的資源，在這一領域開展必要的技術工作，包括考慮如何進一步加強透明度以及在哪些方面可以作出改進。我們期待着繼續我們的對話，並酌情考慮進一步的聯合行動。”

聲明強調，“我們致力於共同努力，並與更廣泛的世貿組織成員合作，以加強作為世貿組織核心的各方面透明度的基本原則。本着這一精神，我們仍然致力於及時履行我們的通知義務，並呼籲世貿組織廣大成員也這樣做。”聲明說，“我們同意繼續就世貿組織貨物貿易理事會的通知提案進行密切合作，以改善遵守情況，包括積極尋求讓更多的世貿組織成員加入進來，並推動該提案進入第十二屆會議。”另就世貿組織的爭端解決模式，聲明說，“我們就世貿組織爭端解決制度的改革進行了坦率和建設性的討論，並承諾在10月份的會議之前繼續這些討論。”

就世貿組織的特殊和差別待遇問題，聲明稱，“我們強調充分執行世貿組織規則有助於經濟增長和發展，認為特殊和差別待遇（SDT）是並且應該繼續是實現世貿組織目標的工具，支持有明顯需求的成員參與世貿組織協定，同時也反映全球經濟的發展。我們強調，特殊和差別待遇的目的是幫助最貧窮和一體化程度最低的世貿組織成員執行世貿組織規則，並作出與其需求和經濟能力相稱的承諾。”七國貿易部長表示，“要恢復世貿組織作為一個談判論壇的可信度，需要對特殊和差別待遇採取新的方法。這種方法應結合一個更有針對性的重點，即如何支持最不發達國家和低收入發展中國家融入貿易體系，以及根據具體的、確定的需求提供更多不同的措施。”

聲明稱，“在此背景下，我們呼籲聲稱具有發展中國家地位的先進世貿組織成員在目前和未來的世貿組織談判中作出充分承諾。我們對一些世貿組織成員已經表示打算這樣做加以讚賞。”就強迫勞動問題，聲明強調，“我們重申我們在國際人權法下的義務，以及那些來自國際勞工組織（ILO）成員的義務，特別是國際勞工組織關於工作中的基本原則和權利宣言及其後續行動。我們強調，在聯合國人權理事會一致通過《聯合國工商業與人權指導原則》十周年之際，我們致力於切實執行這些原則。我們還重申，我們支持為實現2030年可持續發展議程所作的努力。”

七國貿易部長說，“我們回顧2015年七國集團領導人在埃爾毛城堡作出的促進可持續供應鏈的承諾，以及2019年七國集團社會部長在巴黎作出的促進全球供應鏈中的體面工作、負責任的商業行為和人權盡責的承諾，以及2018年二十國集團勞工和就業部長在門多薩作出的消除童工、強迫勞動、人口販運和現代奴役的承諾。”聲明稱，“我們將繼續共同努力，保護個人免遭強迫勞動，包括減輕全球供應鏈中強迫勞動的風險。我們責成我們的官員召開一次技術討論，分享數據和證據，並根據最佳做法制定建議，以防止、識別和消除全球供應鏈中的強迫勞動。”

在探討了諸如漁業補貼談判、貿易與健康和增強婦女經濟能力等多個議題後，七國貿易部長總結稱，“我們致力於繼續我們的集體工作，推動全球貿易，支持全球從新冠疫情中恢復的努力。我們責成我們的貿易官員協調並確保七國集團在應對關鍵問題上的合作，並在2021年10月的七國集團貿易部長會議之前向我們報告。”