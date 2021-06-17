耶倫：美國可能在一定程度上與中國脫鉤以保護安全

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）6月16日在出席國會聽證會時表示，她預計美國將在某些領域與中國脫鉤，以保護國家安全。她同時表達出對兩國在技術方面完全斷絕關係的擔憂。

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耶倫周三出席了美國會參議院金融委員會聽證會。她在發表開場白時說，“當我在1月上任時，我們的經濟所面臨的第一個，也是最緊迫的問題顯然是新冠疫情：幫助人們渡過危機到達另一端，並確保他們在那裡得到強有力的復蘇。由於本屆國會以及它通過了《美國救援計畫》，我相信我們正朝着這一目標前進。”她說，“但我們必須清楚地認識到：大流行病不是我們唯一的經濟問題。早在一個美國人感染新冠病毒之前，這個國家的數百萬人就面臨著一系列長期的、結構性的經濟挑戰，這些挑戰破壞了他們過上好日子的能力。”

耶倫說，“例如，工資不平等。在健康的經濟體中，我們看到工資在整個分布中增長：對於收入最高的工人和收入最低的工人。但在過去的幾十年裡，我們的經濟並沒有出現這種情況。當最高收入者的收入增長時，處於分配底端的家庭卻看到他們的工資停滯不前。性別和種族的薪酬差距也持續存在。同時，勞動力參與一直在下降。即使在大流行之前，美國婦女在勞動力中的比例也遠遠落後於許多其他富裕國家。”

耶倫說，“這些趨勢與經濟地圖的重新排序相吻合。美國一直有較富裕的地區和較貧窮的地區，但在20世紀的大部分時間裡，後者正在追趕前者的步伐。這個國家正在共同崛起。今天，這種情況已不復存在。地方經濟之間出現了分歧，一些地區越來越繁榮，而另一些地區則停滯不前。”她說，“這些破壞性力量：工資和地理區域的差異，勞動力參與度的下降，氣候變化的興起，以及種族不平等的持續存在；所有這些結合在一起，將數以千萬計的美國人阻擋在我們經濟的繁榮部分”。

問答環節中，耶倫向參議員們表示，“我們正在研究我們擁有的全部工具，以回擊和糾正損害我們（和我們的）國家安全和我們更廣泛的經濟利益的做法”。她在發言中引用了對中國在美國的潛在有害投資的遏制。耶倫說，“我對（美中間）完全的技術脫鉤有些擔心。”她指出，許多美國盟友將不願意大幅減少他們在中國的商業活動。

另就月初的七國集團財政會議就全球最低企業稅達成協議，同意對跨國公司徵收至少15%的稅的問題，耶倫說，美國不會同意給予中國或其他國家任何類型的特殊待遇，從而削弱全球最低稅制。她說，美國和其他國家正在繼續努力，以說服中國支持七國集團在上周日認可的計畫。耶倫說，她希望中國政府決定支持這些計畫，其也符合中方利益。

耶倫說，“我們不會同意任何類型的、會有意義地削弱一個強大的全球最低稅制的分割方案。不為中國，也不為其他國家”。她補充說，“我們希望這能發揮作用，而不是充滿了漏洞”。另在被問及美國消費品和耐用品價格上漲問題時，耶倫說，拜登政府正在“非常仔細地”監測通貨膨脹，並認真對待這一問題。她指出，“沒有人想回到上世紀70年代糟糕的高通脹時代”。