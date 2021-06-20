“長賜”號前途未卜 蘇伊士運河要賠償

懸掛巴拿馬國旗的超大集裝箱貨輪“長賜號”（Ever Given）曾於今年三月在蘇伊士運河（Canal de Suez）擱淺一周，造成歐亞海運樞紐大堵塞。運河當局要求賠償5億5千萬美元。這一訴訟案周日在伊斯梅利亞（Ismaïlia）經濟庭開審。

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懸掛巴拿馬國旗的“長賜號”（Ever Given）特大集裝箱貨輪三個月前自中國深圳大亞灣鹽田港啟航，前往荷蘭鹿特丹港中途，於3月下旬在埃及蘇伊士運河擱淺一周，造成埃及方面嚴重經濟損失。蘇伊士運河當局與“長賜”號船東正榮汽船株式會社（SHOEI KISEN KAISHA）自五月份以來，一直在尋求庭外和解，但雙方未能就賠償金額達成妥協。

Image RFI Archive : Photo fournie par Maxar Technologies qui montre le cargo Ever Given remorqué vers le Grand Lac Amer, au milieu du canal de Suez, le 12 avril 2021. AP

據本台RFI記者Alexandre Buccianti周日（2021年6月20日）發自埃及首都開羅（Le Caire）的報道，“長賜號”（Ever Given）賠償案當天在蘇伊士運河沿岸的伊斯梅利亞（Ismaïlia）恢復開庭。法庭必須裁定在蘇伊士運河當局提出的5億5千萬美元的賠償金得到支付前，扣押“長賜號”貨輪。這艘超大集裝箱貨輪及其船員和貨物一起，目前停泊在伊斯梅利亞以南，蘇伊士運河中途的大苦河（Grand Lac Amer）。

雙方對賠償金額分歧巨大

蘇伊士運河當局與“長賜”號（Ever Given）船東正榮汽船株式會社（SHOEI KISEN KAISHA）在今年5月曾提出延遲開庭，以期達成一項和解協議。運河當局要求的賠償金額從最初的9億5千萬美元一路降至5億5千萬美元，這包含了經濟損失ˎ 救援費用和賠償國際水道的聲譽。日本人認為，這是漫天要價，並於近期提出，把賠償金額從1億5千萬美元增加到2億美元。

雙方對肇事原因解讀不一

蘇伊士運河當局指責 “長賜”號船長，為了糾正航向出現了技術失誤。而日本人把責任推卸給蘇伊士運河當局為每艘穿越水道的船隻所配備的引航員。

法庭有可能准許貨輪起錨

法庭可做出的裁決再次延期尋求和解，也可做出扣押“長賜”號（Ever Given）的決定。不過，有消息透露說，一種臨時性解決方案也是有可能的：船東立即支付2億美元，“長賜”號貨輪即可起錨。其餘的賠償金可依照既定條款，以後再支付。

Image RFI Archive - Le porte-conteneur "Ever Given" coincé dans le canal de Suez, le 26 mars 2021. © VIA REUTERS - Handout .

本台RFI法語記者發自開羅的報道說，扣押船隻不僅對船東造成損失，也影響蘇伊士運河的商業形象。船東未來可能會更樂於繞道開普敦（le Cap ），以避免發生類似“長賜”號（Ever Given）的風險。

貨輪擱淺事件遭遺忘一方

在本次事件中，“長賜”號上運載了1萬8千個集裝箱，總價值超過10億美元。其中，傢具製造商宜家（Ikéa）和電腦製造商聯想（Lenovo）的貨物價值7億8千萬美元。而對小企業而言，“長賜”號停航的後果是災難性的。一家小型餐館廚房經銷商錯過了Covid-19疫情後的重新開張。容易變質的食物也是如此。唯一倖免的是亞洲製造的花園小矮人，它們知道要耐心等待柔和的歐洲草坪。