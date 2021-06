“長賜”號前途未卜 蘇伊士運河要賠償

Image RFI Archive - Canal de Suez: le procès de l'Ever Given reprend, le sort du navire toujours en suspens. Ici, le procès du Ever Given, le porte-conteneurs géant qui avait bloqué le Canal de Suez pour une semaine en mars reprend ce dimanche à Ismaïlia. Le tribunal économique doit statuer sur la saisie conservatoire du navire jusqu’à paiement des 550 millions de dollars de dommages et intérêts réclamés par l’Autorité du canal de Suez.

© Satellite image ©2021 Maxar Technologies - AFP / Image RFI Archive