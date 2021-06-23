德聯邦工業協會主席：普世人權不是一個內部事務

德國深具影響力的行業協會，德國聯邦工業協會（BDI）正在柏林舉行為期3天的“2021工業日”活動。該協會主席魯斯武姆（Siegfried Russwurm）周二表示，德國需要誠實地討論如何與中國等貿易夥伴打交道。他強調，如果越過了人權紅線，就不能迴避對抗。

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德國聯邦工業協會是德國工業和工業相關服務提供者的核心組織。其代表德國40個行業協會和10多萬家公司，約800萬名員工。魯斯武姆6月22日在活動上發表講話時說，歐洲和西方國家需要對中國、俄羅斯、沙特阿拉伯、巴西等“困難”客戶和競爭對手採取自信的態度。

魯斯武姆表示，“我們需要一個誠實的討論...我們主張負責任的共存和合作，存在明確的界限。”他補充說，這種方法的一部分是接受不同的社會制度並存。但他強調，“當紅線被越過時，我們絕不能迴避對抗。例如，普世人權不是一個‘內部事務’。”

演講中，魯斯武姆代表德國聯邦工業協會歡迎七國集團正在採取行動，推出旨在與中國的“一帶一路倡議”抗衡的全球基礎建設計畫。他認為，這一決定是“正確的，而且早該如此”。值得一提的是，被認為極有可能成為下屆德國總理的基民盟(CDU)主席拉舍特(Armin Laschet)當天亦發言稱，德國必須與中國政府討論其對中國人權記錄的關切，但這並不意味着德國需要調整其對華政策。

拉舍特在同一會議上表示，“我支持政府的中國戰略...我們必須談論我們(對人權)的擔憂，但沒有必要調整我們的中國政策。”他說，“與中國展開新冷戰並不是正確的做法”。