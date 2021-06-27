n-tv電視台：中國新法規將槍口對準外國企業的胸膛

據德國n-tv電視台報道，數月來，美國和中國一直在通過相互懲罰措施使世界貿易的經濟框架更為棘手。來自北京的一項新的反制裁法正在設計可能使歐洲和其他外國公司陷入困境的景象。新法規把槍口對準了外國企業的胸膛。

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在華外國企業可能會很不情願地被迫在未來戰略中做出開創性的決定，即必須選擇市場：要麼選擇中國，要麼選擇美國和歐洲盟友。這背後的原因就在於北京六月初通過的反制裁法。

柏林墨卡托中國研究中心的Bernhard Bartsch表示:“中國基本上保留了讓公司選擇是願意遵守可能出現的對中國的制裁還是不願意遵守的權利。”反制裁法為政府提供了逃避制裁的工具和對外國公司施加壓力的手段。墨卡托中國研究中心已受到中國的制裁。

香港大學法律專家張安琪(Angela Zhang)表示：反制裁法對公司的影響將是深遠的。如果公司執行制裁，公司肯定會在中國遇到重大問題。“新法律現在讓北京有辦法施加痛苦的懲罰。受到影響的公司可能會失去進入整個中國市場的渠道。”如果它們象中國的新法律要求的那樣不執行對中國的制裁，它們就將在美國，也可能在歐洲市場必須承擔後果。

張不認為，中國政府會立即使用最鋒利的武器。但這位法學家表示，相互懲罰措施的螺旋中到時會出現一個時間點，讓北京動用其武器。這種應對方式流行起來，不僅會影響零售，還會對整個產品的價值鏈產生影響，對研發領域也會帶來影響。

新法規給德國企業在中國的未來蒙上了一層陰影。但n-tv電視台指出，許多德國企業過去已經證明，它們有能力渡過危機，並從中吸取新的力量。企業因此大都不會長時間抱怨，而是現在就在研究解決方案並尋找新的機遇。