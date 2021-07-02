130個國家支持全球向跨國公司最低徵稅15% 中國最終同意了

在經過兩天談判後，大多數參與跨國公司跨境稅收全球改革談判的國家周四表示，支持制定企業納稅地點和至少15%最低企業稅率新規的計畫。主持這場磋商的總部位於巴黎的經濟合作與發展組織即OECD表示，設定至少15%的全球最低企業所得稅稅率，每年可為全球帶來約1,500億美元的額外稅收。 一位接近談判的消息人士表示，經過艱苦的磋商才使得中國政府同意該計畫。

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據路透社報道，130個國家支持跨國公司徵稅地和15%全球最低企業稅率新規。據經合組織表示，130個國家在談判中支持該協議。這些國家的國內生產總值(GDP)總和佔全球GDP的逾90%。 支持該協議的國家發表的一份聲明稱，技術細節將在10月前達成一致，以便2023年開始實施新規。

據經合組織還補充說，關於大型跨國公司應在何地繳稅的新規將使對逾1,000億美元利潤的徵稅權轉移到利潤產生國。

美國總統拜登在一份聲明中稱，“有了全球最低稅率，跨國公司將不再能夠讓各國競相壓低稅率。” 報道說，“他們將無法再通過將美國或其他國家產生的利潤隱藏在低稅率管轄區來逃避按照公平稅率繳稅。”

據該報道，一位接近談判的消息人士表示，經過艱苦的磋商才使得中國政府同意該計畫。一位美國政府官員表示，協議不包括任何針對中國的排除或例外。

最低企業稅率並不要求各國將稅率設定在商定的最低水平，但賦予其他國家對來自稅率較低國家的企業收入按照與最低稅率之差追加徵稅的權利。

今年6月，由發達經濟體組成的七國集團(G7)同意將最低企業稅率設定為至少15%。該協議提交下周在威尼斯舉行的20國集團會議進行政治背書。

未簽署協議的九個國家包括低稅率的歐盟成員國愛爾蘭、愛沙尼亞和匈牙利，以及秘魯、巴巴多斯、聖文森特和格林納丁斯、斯里蘭卡、尼日利亞和肯尼亞。路透社說，不願加入的國家面臨被孤立的風險，因為不僅所有主要經濟體都加入了該協議，百慕大、開曼群島和英屬維爾京群島等許多著名避稅天堂也同意加入。

新的最低稅率至少為15%，將適用於營業額超過7.5億歐元(合8.89億美元)的公司，只有航運行業免徵。

關於跨國公司在何處繳稅的新規旨在以更公平的方式在各國之間分配對跨國企業利潤徵稅的權利。

新規將針對全球營業額超過200億歐元、稅前利潤率超過10%的跨國公司，七年後將對新規進行一次評估，之後營業額門檻可能會降至100億歐元。

報道稱，採掘業和受監管的金融服務將被排除在跨國公司徵稅地規定之外。