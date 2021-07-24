美國防部否認大疆創新產品通過審查 重申或威脅國家安全

美國國防部7月23日發表聲明稱，“國防部的立場是大疆創新公司（DJI）生產的系統對美國國家安全構成潛在威脅”。聲明指，“與美國政府實體和與美國軍方合作的部隊使用這些系統有關的現有國防部政策和做法保持不變，與國防部未批准發布的任何書面報告相反。”

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聲明稱，“最近的一個報導指出，某些型號的大疆系統被發現被批准用於美國政府部門和機構的採購和運營。這個報導是不準確和不協調的，目前國防部正在審查其未經授權的發布”。聲明稱，“2018年，由於網絡安全問題，國防部發布禁令，禁止購買和使用所有商業現成的無人機，無論製造商是誰。次年，國會通過立法，專門禁止購買和使用在中國製造的無人機和部件。國防部遵守《2020財年國防授權法》（NDAA）第848條和第13981號行政命令提供的額外指導。”

五角大樓表示，“美國特種作戰司令部（USSOCOM）近年來購買了商業現成的無人機技術，這符合《2020財年國防授權法》第848條和13981號行政命令。因此，美國特種作戰司令部通過嚴格的審查程序，嚴格遵守使用指南和其他適用的風險緩解措施，在所有購買的系統中考慮網絡安全問題。國防部將有關該問題的任何其他問題提交給美國海軍司令部。”

聲明稱，“減輕包括大疆系統在內的小型無人機系統所帶來的威脅仍然是整個部門的優先事項，國防部繼續確保現有政策保持最新並得到適當的執行。”此前，美國《國會山報》6月1日引述取得報告指，大疆創新兩款無人機已經通過五角大樓的安全審核，獲准使用。報告提到，分析發現兩款無人機“不存在惡意代碼或意圖”，並“建議政府實體和美國部隊使用”。