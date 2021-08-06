美國30多個商業團體促拜登重啟對華貿易談判 減關稅

據《華爾街日報》8月6日報導，三十多個美國最具影響力的商業團體簽署聯署信，呼籲拜登政府重啟與中國的貿易談判並削減對中國進口商品的關稅。在這封寫給美國貿易代表戴琪和財政部長耶倫 (Janet Yellen)的信中，這些代表零售商、芯片生產商、農場主等商業團體呼籲取消關稅，稱這些關稅拖累美國經濟。

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據悉，這三十多個貿易團體包括在華盛頓遊說圈中最具影響力的一些大型商業協會，例如美國商會、美國商業圓桌會議、全美零售商聯合會、美國農場局聯合會和美國半導體行業協會等。到目前為止，拜登保留了特朗普政府時期實施的涉及美國從中國進口的包括電子產品、服裝和其他商品的關稅，部分原因是為了確保中方履行其與美方在2020年1月簽訂的“第一階段”貿易協議所規定的義務。

這些商業團體在周四發布的信中稱，中國政府之前已經達到和兌現了協議中的“重要基準和承諾”，包括向美國金融機構開放市場，以及減少美國對華農產品出口的一些監管壁壘。該信函提到拜登政府提出的以勞工利益為重的政策時稱，“一項以勞工為中心的貿易議程應該考慮到美國和中國加征關稅讓美國人付出的代價，應取消有損美國利益的關稅。”

報導提及，通過這些商業團體在信中所表現出的態度可以看出，美國企業對拜登政府評估中國貿易和經濟政策的速度越來越失望；並且在是否打算嘗試執行特朗普政府談判達成的“第一階段”貿易協議或尋求延長該協議方面，拜登政府基本上沒有發出任何信號。報導還援引中國官員對美國企業高管的話說，在美國政府明確表示願意接受“第一階段”貿易協議之前，中方不會在貿易問題上採取行動。此前，美國政府官員曾提到，預計評估將持續到秋季某個時候。

拜登政府至今尚未明確表明是否打算維持對中國商品徵收關稅，目前徵收的關稅約為美國從中國進口商品關稅的一半。另有消息指，拜登政府內對是否維持特朗普時期的中國商品關稅的爭論一直存在，正如同樣的兩派對立的情形也在特朗普時期美政府高層中持續出現。一位消息人士透露稱，戴琪星期四在西雅圖停留期間與來自西海岸六家大公司的高管私下會面。該知情人士稱，戴琪對這些公司要求政府完成評估表示支持，但沒有提供任何關於美國政府正在制定的政策或政策何時公布的細節。

戴琪的發言人說，"我們正在對我們與中國的經濟關係進行強有力的戰略審查，以制定有效的政策，為美國工人、農民和企業帶來成果。"此外，耶倫曾表示，關稅對經濟是有害的。但拜登政府其他官員私下表示，她的言論並不意味着美國貿易政策發生變化。報導援引密切關注美中“第一階段”貿易協議進展狀況的彼得森國際經濟研究所經濟學家查德·鮑恩 (Chad Bown)的話說，中國遠遠落後於其在兩年內增購2000億美元美國商品和服務的承諾。

在信中，這些貿易團體間接承認了這一點，並稱“兩國政府還有更多工作要做，以確保中國履行現有的採購協議。”但這些商業團體認為，美國貿易代表辦公室也應該開始就“第一階段”協議未涵蓋的問題進行談判，包括國家補貼、政府採購、網絡安全和數字貿易。

這些商業團體在信中稱，“我們想表達繼續與中國就貿易和經濟問題進行接觸的支持。”此外，它們還敦促美國貿易代表辦公室給予企業一些關稅豁免，並啟動全面降低中國商品關稅的進程。這封信寫道，“我們也認識到，如果中國在核心問題上沒有取得更多實質性進展，完全解決關稅問題是不太可能的。”完全解決關稅問題將涉及新的談判。