白宮：現階段無法告知對華貿易和關稅審查何時結束

近日，三十多個美國最具影響力的商業團體簽署聯署信，呼籲拜登政府重啟與中國的貿易談判並削減對中國進口商品的關稅。美國白宮新聞發言人珍‧普薩基（Jen Psaki）在8月6日的簡報會上對此回應指，到目前為止，沒有相關預覽或有關該項審查結束的時間表向媒體公布。

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據《華爾街日報》報導，在這封寫給美國貿易代表戴琪和財政部長耶倫 (Janet Yellen)的信中，這些代表零售商、芯片生產商、農場主等商業團體呼籲拜登政府取消關稅，稱這些關稅拖累美國經濟。這些商業團體在周四發布的信中稱，中國政府之前已經達到和兌現了美中“第一階段”貿易協議中的“重要基準和承諾”，包括向美國金融機構開放市場，以及減少美國對華農產品出口的一些監管壁壘。該信函提到拜登政府提出的以美國勞工利益為重的政策時稱，“一項以勞工為中心的貿易議程應該考慮到美國和中國加征關稅讓美國人付出的代價，應取消有損美國利益的關稅。”

據一位消息人士透露，戴琪周四在西雅圖停留期間與來自西海岸六家大公司的高管私下會面。該消息人士稱，戴琪對這些公司要求政府完成評估表示支持，但沒有提供任何關於美國政府正在制定的政策或政策何時公布的細節。此前，美國政府官員曾提到，預計評估將持續到秋季某個時候。戴琪本人今年3月向《華爾街日報》表示，她認識到向中國商品實施的貿易關稅可能會對美國企業和消費者造成損失，儘管支持者認為這些關稅也有助於保護美國公司免受外國政府補貼競爭的影響。

採訪中，戴琪還解釋了不願意看到立即撤銷對華關稅的原因。她說，“沒有一個談判者會放棄可用的籌碼，對吧？”另有消息指，拜登政府高層對是否維持特朗普時期實施的對華商品關稅的爭論一直存在，正如同樣的兩派對立的情形也在特朗普政府高層中持續出現。本周五的白宮簡報會上，有記者向普薩基提問稱，“《華爾街日報》有關於一些商業團體呼籲政府取消或削減對中國的這些關稅的報道。你能就你們的審查階段和中國關稅的情況給我們任何指導嗎？”

對此，普薩基回答說，“是的，好吧，我們總是要使用；總統總是要使用他工具箱中的每一個工具，包括關稅來打擊傷害美國工人、企業和農民的不公平貿易做法。”她說，“而且他（拜登）一直非常清楚（地表示），他認為單打獨鬥的戰略是一種失敗。當我們與我們的盟友合作並團結世界上的國民生產總值時，我們會更強大。”普薩基補充說，“我知道我們已經談到了一個正在進行的審查，包括關稅問題；我沒有任何預覽給你，也沒有（有關）這個結論的時間表。”