14名美國會眾議員致函商務部 要求將榮耀列入實體清單

自華盛頓方面消息，美國國會14名共和黨籍眾議員8月6日聯名致函商務部長雷蒙多（Gina Raimondo)，要求最終用戶審查委員會 (ERC) 將榮耀終端有限公司加入商務部實體清單。

廣告 繼續瀏覽後續

2020年11月17日，華為投資控股有限公司宣布整體出售榮耀手機業務資產。榮耀高層及團隊將保持穩定，出售後華為不再持有新榮耀公司的任何股份。華為當天在官網發布聲明稱，華為投資控股有限公司決定整體出售榮耀業務資產，收購方為深圳市智信新信息技術有限公司。此前，華為於2019年5月被列入美國實體清單。

據路透社報導，美國會眾議院外交委員會副主席、共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）等14名議員在公開信中寫道，“如果不將從華為剝離後的榮耀指定到實體清單，美國的技術和軟件可能會流向這家應該受到限制的公司。”公開信稱，榮耀被賣給了一個中國國家主導的財團，深圳政府擁有多數股權。

這封信函引述分析師的話說，“出售榮耀可以讓其獲得所依賴的半導體芯片和軟件。如果榮耀沒有出售，它可能不會獲得這些資源。”

公開信稱，“出售榮耀不是市場操控的結果，而是由中國共產黨精心策畫的。當榮耀是華為的一部分時，對華為技術出口的擔憂同樣適用於榮耀目前的由國家支持的所有權結構。如果我們行動太慢，只關注單獨的實體而不是它們之間的關係和生態系統，中共的黨國經濟就會戰勝美國的制裁。”

報導指，美國商務部發言人對此表示，感謝“這些國會議員的觀點”，並稱商務部“正在不斷審查現有信息，以確定實體清單中可能增加的內容。”