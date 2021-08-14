美國就伊朗和古巴實施新制裁

美國財政部8月13日宣布對阿曼國民馬哈茂德·拉希德·阿穆爾·哈布西（Mahmood Rashid Amur Al Habsi）和他的公司實施制裁，稱他們參與了一個支持伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬“聖城旅”的國際走私網絡，還參與了該組織破壞地區穩定的活動。此外，美方還宣布制裁三個古巴政府官員，這是古巴7月11日抗議活動發生以來的第三輪制裁。

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就對古巴當局的最新制裁，美財政部聲明稱，“美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）根據第13818號行政命令制裁了兩名古巴個人和一個古巴實體，該命令以《全球馬格尼茨基人權問責法》為基礎並加以實施，針對世界各地嚴重侵犯人權和腐敗的犯罪者。這是自2021年7月11日古巴抗議活動開始以來的第三輪制裁，因為財政部繼續積極針對與鎮壓古巴和平、支持民主的抗議活動有關的人員採取行動。今天的指定目標是古巴內政部的賈西亞(Romarico Vidal Sotomayor Garcia)、費南德茲(Pedro Orlando Martinez Fernandez)，以及隸屬古巴革命武裝力量部的一支武裝部隊。”

聲明稱，“財政部將繼續指認那些使古巴政府對和平示威者實施侵犯人權行為的人。”美國財政部海外資產控制辦公室主任加基（Andrea M. Gacki）說，“今天的行動使更多對鎮壓古巴人民要求自由和尊重人權的呼聲負有責任的肇事者受到關注。”

除了當天根據《全球馬格尼茨基人權問責法》實施的制裁外，美財政部將繼續執行對古巴的制裁計畫。除了例外情況和許可證，以確保允許某些類別的活動直接有利於古巴人民，包括出於人道主義目的，美財政部海外資產控制辦公室管理對古巴的經濟封鎖，禁止受美國管轄的人從事涉及古巴或古巴國民利益的財產的交易。