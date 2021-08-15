德綠黨總理候選人呼籲採取“不同的中國政策”

德國綠黨雙主席之一及總理候選人拜爾波克（Annalena Baerbock）近日在受訪時呼籲採取“不同的中國政策”。她還說，一旦參與組建新的政府，將對中國採取更強硬的貿易政策。

廣告 繼續瀏覽後續

在《法蘭克福彙報》8月14日刊登的專訪中，拜爾波克警告說，“如果我們的關鍵商品完全依賴進口，就會破壞我們的經濟”。她認為，歐洲無法阻止中國的經濟影響，但德國必須“保持主權”，必須“不把自己完全交給一個同樣以不公平的經濟手段行事的獨裁政權”。

拜爾波克說，需要一個“不同的中國政策”，着眼於所有敏感的經濟部門並“利用歐盟的共同力量”。她說，因此，歐盟的競爭法和補貼法以及氣候保護和數據保護法規將不得不更有力地適用於來自國外的公司。拜爾波克說，“在其他地區出現傾銷時，我們必須注意遵守標準。”

拜爾波克說，“例如，通過對在中國市場獲得補貼或沒有環保標準的公司徵收相應的附加費。” 具體而言，她希望通過提高關稅等方式來實現這一目標。拜爾波克續指，歐洲公司的競爭力應通過進一步發展反補貼工具來保證。

拜爾波克還敦促國家在歐洲工業冠軍或提供關鍵技術的公開招標等領域提供更多支持，以減少對中國供應商的依賴。此外，拜爾波克表示，支持要求華為不參與德國5G網絡建設。她稱，這“也是我們國家的一個安全問題”。