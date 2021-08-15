機械設備出口：中國將把德國進一步甩在後頭

據德國《明鏡》周刊報道，中國機械設備製造商今年將擴大其領先優勢，把前世界出口冠軍德國進一步甩在後頭。2020年新冠危機年，德國將機械設備出口世界冠軍的稱號首次輸給了中國。

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根據德國貿易投資總署的一項研究報告，中國還將繼續擴大其領先地位。不過，德國機械設備出口也會增長。路透社援引該研究報告稱，德國機械設備出口2021年將再次增長，增幅預計為13%，總計為2490億美元。儘管如此，德國在機械設備出口方面的長期領先地位可能將長期讓給中國。2021年，中國機械設備出口將增長近31%，總計為2960億美元。去年60億美元的領先優勢今年預期將擴大到470億美元。

根據德國機械設備製造業聯合會的計算，中國去年機械設備出口達1650億歐元，佔全球份額15.8%。德國出口達1620億歐元，佔比15.5%。研究報告表示，“多虧了新冠病毒，中國於2020年首次躍升為世界上最大的機械設備供應商。”嚴格的封鎖後，中國經濟的快速復蘇使該行業的迅速發展成為可能。

報告警告說，中國競爭對手正在越來越多的領域超過德國出口商。2020 年，在機械和設備製造的 28 個細分領域中，中國競爭對手已經在 16 個領域領先於德國。 “這包括德國傳統上出口大量產品的領域。”報告中提到的有閥門、材料處理、加熱、冷卻和空調技術，以及採礦、結構和土木工程機械設備。報告稱， “趨勢表明，從長遠來看，德國出口的這一部分很可能會被中國機器製造商搶走。”不過，許多外國公司也在中國本土生產，包括來自德國的機器製造商。

德國機械設備製造業聯合會（VDMA）認為，中國的崛起也為德國製造商帶來了機遇。例如，中國工業機器人領域存在“明顯被壓抑的需求”，出口前景良好。