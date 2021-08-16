軟銀：孫正義發言被誤解 會繼續投資中國市場

8月10日，軟銀集團董事長孫正義在業績交流會上發言說，“在中國投資方面，我們注意到很多新的監管措施陸續出台，我想再等一段時間，以觀察(中國相關部門)監管類型、監管範圍及其對市場的影響。在形勢更加明朗前，我們想靜觀其變。一兩年後，我相信新規則將創造一個新局面。”對此，軟銀集團日前向媒體澄清指，孫正義的發言被誤解了。

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據美國有線電視新聞網（CNN）報導，孫正義在此次業績交流會上介紹說，截至7月底，中國公司占軟銀集團願景基金投資組成的23%。但自4月以來，只有11%的願景基金投資投向了中國。他補充說，“這是因為我們想等待和觀察一段時間”。在回答記者的問題時，孫正義承認軟銀集團“在中國的投資方面正面臨著嚴峻的挑戰”。他說，“那是真的。這是我們想要小心的事情，而且要謹慎行事。一旦我們有了更好的看法，那麼我們希望恢復（進一步）投資。”

軟銀集團是全球最大的科技投資者之一，持有多家中國頂級公司的股份，包括阿里巴巴、滴滴出行和TikTok母公司字節跳動。報導指，最近幾個月，中國官方採取的一系列監管措施使得中國企業超過1.2萬億美元的市場價值被蒸發，引發投資者對中國的創新前景的擔憂。孫正義說，他擔心法規會對股市產生影響。

孫正義在演講中沒有具體評論滴滴事件，但他表示，對軟銀集團在中國的投資組合公司仍有“良好的期望”。他重申，隨着法規的不斷出台，公司希望“靜觀其變”，並補充說沒有具體的時間表說明它計畫採取這種方式多久。孫正義說，“是6個月還是12個月？我還不知道。”他補充說，“（但）在一年或兩年內，根據新的規則，根據新的命令，我認為事情會更加清晰......。一旦事情變得更清楚，那麼我們對恢復積極投資持開放態度。”

孫正義表示，從長遠來看，他仍然看好中國。他說，“外面仍然有風險，比如中國的風險。但我們想承擔風險”。他續稱，“我們不反對也不支持中國政府，我們對中國（的）未來潛力不存在任何懷疑。”

對此，軟銀集團在回復“證券時報”記者採訪時表示，“媒體對公司董事長孫正義在業績交流會上的發言有誤解，軟銀集團對中國的承諾沒有變化，並會繼續投資中國市場，以及幫助中國的企業家進行持續創新。”

據軟銀集團一季度報告顯示，阿里巴巴仍然是軟銀集團持有市值最大的一筆投資，截至6月，軟銀集團持有阿里巴巴的股份市值約12.4萬億日元（約7259億人民幣），約佔其對外投資總額的39%。而軟銀集團旗下兩隻基金投資了滴滴、滿幫，以及京東物流、叮咚買菜、滿幫和掌門教育等今年在美國新上市公司。