世界70品類主要商品與服務份額第一：美24中17

據日本經濟新聞實施的2020年“主要商品與服務份額調查”顯示，在70個品類中，美國企業在24個品類排在首位，數量最多。在谷歌和蘋果瓜分份額的智能手機操作系統（OS）等方面確保了壓倒性份額。從國家和地區來看居第2位的中國在17個品類排在首位（2019年為74個品類中的12個），在其中12個品類掌握3成以上份額。

廣告 繼續瀏覽後續

據日本經濟新聞報道稱，中國企業在17品類全球市場份額居首。世界商品與服務正在加深對中美兩國的依存度。

在數字領域，美國5家巨大IT企業“GAFAM”的存在感突出。智能手機OS在世界上實際找不到谷歌（84.1％）和蘋果（15.9％）以外的企業。在智能手錶領域，甩開追擊的華為技術的蘋果以34.3％排在首位。平板電腦也是該公司保住首位寶座。雲服務則是排在首位的微軟（15.3％）、亞馬遜和IBM等美國企業占近一半份額。

金融也是美國具有優勢。在股票承銷方面，高盛等5家美國企業佔市場整體的4成。公司債承銷也是摩根大通排在首位，份額前5的企業幾乎沒有改變。擁有可口可樂和卡夫亨氏等全球品牌的食品和日用品也維持了市場份額。

頭戴式虛擬現實（VR）設備的供貨量僅比2019年增長2.6％，但Facebook將份額提高至增加31.1個百分點的62.5％。2014年收購VR終端企業Oculus VR公司，近年來推出3萬日元左右的價格適中的頭戴式VR設備，拉動了VR市場規模的擴大。

據該報道，中國也在迅速追趕。從顯示前3家企業佔市場整體的比例相比上一年在多大程度上增減的壟斷增減率來看，中國在首位品類上增長最快的是達到9.6個百分點的造船。2020年的造船市場比2019年萎縮12.9％，降至5920萬總噸，但躍居世界首位的中國船舶集團比上年增加8.5個百分點，達到17.2％，大幅擴大份額。2019年中國船舶工業集團（CSSC）和中國船舶重工集團（CSIC）合並，超過了同年排在首位的韓國的現代重工業。

在全球性的“去碳化”趨勢下，作為可再生能源領域核心器材的光伏電池板也是中國企業占前4位。整體的供貨量為1億6400萬千瓦，增長3成以上，份額比上年提高8.1個百分點的隆基集團(LONGi Solar)超過了晶科能源(JinkoSolar)。在世界範圍內，不少國家引進了固定價格收購制度（FIT）等光伏發電的優惠政策，這個領域的設備需求正在擴大。

中大型卡車也是中國企業之間的競爭。中國第一汽車集團佔12.3％，份額增加3.4個百分點，從德國戴姆勒奪走首位寶座。

不僅是“重厚長大”型的產業，在日用品和電子零部件市場，中國也在提升實力。家用空調以珠海格力電器為首，前3家佔全球份額的過半。在香煙市場，中國煙草總公司進一步擴大份額，達到45.6％，接近一半。即使是國際信用卡品牌，銀聯也達到與2019年持平的59％，明顯領先於VISA和萬事達卡（MasterCard）。

中國在IT相關領域也在穩步追趕美國企業。在服務器領域，美國慧與（HPE）和中國新華三集團的聯盟以微弱差距排在居首位的美國戴爾科技之後，第3位以下則為浪潮集團、聯想集團和華為等中國企業。

在智能音箱領域，在首位亞馬遜和第2位谷歌之後，是百度等中國3家企業。在純電動汽車（EV）領域，排在第 2位的上海汽車集團（11.3％）將份額提高4.5個百分點，追趕首位的美國特斯拉（21％）。

日本經濟新聞說，韓國企業在智能手機和平板電視等顯示屏相關和周邊零部件領域顯示出優勢。該國的份額首位在5個品類上全部為三星電子。包括用於智能手機、平板電視和個人電腦等的半導體存儲芯片DRAM、NAND閃存和OLED面板。OLED面板的份額提高至64.3％。

在平板電視領域，LG電子排在2位，而在DRAM領域，SK海力士居第2位，韓國之內的競爭突出，彰顯出顯示屏大國的強勢。