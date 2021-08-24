美證券交易委員會對中企赴美IPO信息披露提出新要求

據路透社8月23日引述消息人士和相關文件內容報導，美國證券交易委員會（SEC）已經開始向尋求在紐約上市的中國公司發布新的披露要求，作為加強投資者對涉中資公司風險認識的一部分。

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報導稱，一些中國公司現在已經開始收到美國證券交易委員會的詳細指示，內容是更多地披露它們使用被稱為“可變利益實體”（VIE），即VIE模式的離岸工具進行首次公開募股(IPO)的信息，對投資者的影響，以及中國當局干預公司運作的風險。VIE模式是指境外註冊的上市實體與境內的業務運營實體相分離，境外的上市實體通過協議的方式控制境內的業務實體，而此業務實體就是可變利益實體，又被稱為“協議控制”。

上個月，美國證券交易委員會主席主席詹斯勒(Gary Gensler)要求暫停中國公司在美國的IPO，並尋求對這些問題的更大透明度。在美國證券交易委員會採取凍結措施之後，中國企業在美國的上市就陷入了停滯狀態。報導指，在2020年前七個月，由於中國公司利用美國股市的飆升，此類上市金額達到了創紀錄的128億美元。

據路透社看到的一封美國證券交易委員會的信說，“請描述這類公司架構如何可能影響投資者及其投資價值，包括合同安排的有效性如何及為何可能不如直接擁有，以及該公司執行安排條款時可能會產生重大成本。”

報導指，美國證券交易委員會要求中國公司披露，“投資者可能永遠也不會直接擁有該中國營業公司的股本利益”。信中稱，許多中國公司的VIE模式是在開曼群島等避稅天堂註冊成立的。詹斯勒表示，關於資金如何通過這些實體流動有太多的問題。信中還要求，“在描述VIE模式的活動或功能時，不要使用'我們'或'我們的'這樣的術語。” 美國證券交易委員會發言人沒有立即回應評論請求。

消息人士稱，美國證券交易委員會還提供了與中國監管機構干預公司數據安全政策的風險有關的披露要求。上個月，就在滴滴出行在美國隆重上市的幾天後，中國監管機構禁止這家共享汽車巨頭註冊新用戶。此後，中國監管部門又對技術和私營教育公司進行了打擊。

報導指，美國證券交易委員會並要求一些公司在不遵守美國《追究外國公司責任法》關於向監管機構披露會計信息的情況下提供更多細節。迄今為止，中國一直拒絕讓美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）審議在美上市的中國公司的審計報告。上個月，美國證券交易委員會解除了該委員會主席的職務，該委員會在推動確保對在美國上市的中國公司進行獨立審計方面一直未獲成功。

報導指，美國證監會此舉代表了美國監管機構對中國企業的最新措施，多年來，中國企業因不願服從美國的審計標準和改善由創始人密切持有的公司的治理而令美國監管部門感到沮喪。美國證券交易委員會也面臨著來自國會及政界的壓力，需要最終敲定關於不符合美國審計要求的中國公司退市的規則。