戴琪：拜登政府正全面審查對華貿易政策

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）8月24日通過聲明表示，拜登-哈里斯政府正對美中貿易政策進行全面評估。

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消息指，戴琪周二與美國商會中國中心顧問委員會以及美中貿易全國委員會的高層舉行視頻會議，討論美中貿易問題。

聲明稱，“在這些會議上，戴大使指出，拜登-哈里斯政府和美國貿易辦公室正在對美中貿易政策進行全面審查。戴大使承認美國與中國貿易關係的重要性，並強調徹底的戰略評估對制定有彈性的貿易政策的重要性，以支持政府創造就業、提高工資和加強我們社區的努力”。

聲明稱，“她強調拜登-哈里斯政府的重點是進行歷史性投資，以加強經濟並重建與主要盟友和夥伴的關係。大使還重申了美國貿易辦公室對解決中國不公平貿易政策和破壞美國企業和工人的非市場行為的承諾。”

聲明指，“上述兩個美國商界組織的成員分享了他們對美中貿易問題的看法，包括中國市場內的挑戰和機遇。戴大使承諾將繼續與所有美國利益相關者接觸，包括美國商會中國中心顧問委員會、美中貿易全國委員會及其各自的成員，以收集他們對這些重要問題的意見和反饋。”

近日，三十多個美國最具影響力的商業團體簽署聯署信，呼籲拜登政府重啟與中國的貿易談判並削減對中國進口商品的關稅。在這封寫給美國貿易代表戴琪和財政部長耶倫 (Janet Yellen)的信中，這些代表零售商、芯片生產商、農場主等商業團體呼籲取消關稅，稱這些關稅拖累美國經濟。

拜登政府至今尚未明確表明，是否打算維持對中國商品徵收關稅，目前徵收的關稅約為美國從中國進口商品關稅的一半。有消息指，拜登政府內對是否維持特朗普政府的中國商品關稅的爭論一直存在，正如同樣的兩派對立的情形也在特朗普時期美政府高層中持續出現。