英國投資大臣： 只支持對我們有利的中國投資

英國投資大臣格里斯通勳爵（Lord Gerry Grimstone）8月25日向《金融時報》表示，他堅持認為英國沒有變得更加保護主義，認為只要是“對我們有利”的中國投資是受歡迎的，並為針對英國公司的私募股權行業進行辯護。

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報導指，英國將在明年1月推出涵蓋外國收購的全面的新國家安全法，同時內閣大臣們正在尋求減少中國公司在英國電信和核能領域的作用。但格里斯通告訴《金融時報》，外國投資推動了英國生產力並創造了高薪工作；篩選外國對英國國內公司投標的新規則將制定明確和“有效”的基本規則。

格里斯通正準備在10月舉行英國脫歐後以環保為主題的 “全球投資峰會”，屆時將看到“我們有史以來最大的可投資資金集合在英國的一個屋檐下”。他吹噓說，英國是世界上最吸引外來投資的地方，但格里斯通強調，一個新的《國家安全和投資法》將確保這些外資投資始終符合英國國家利益。

曾擔任巴克萊銀行主席的格里斯通說，新法律將使購買英國公司的基本規則變得清晰，並與美國、法國、德國和澳大利亞進行的篩選機制相似。報導指，華為公司已被禁止參與英國的5G網絡建設，英國內閣的大臣們正在探討如何讓中國的國有核能公司，不再參與未來的英國項目。

格里斯通指出，英國仍然希望來自中國的投資。“是的，如果是對我們有利的投資，絕對歡迎，”他說。“我們還沒有愚蠢到想要對我們沒有好處的投資。”

報導指，對英國在外國收購方面有太多的開放政策的擔憂，是明年1月生效的《國家安全和投資法》背後的原因。 新法案將涵蓋17個商業部門，並將調查任何在英國公司中超過25%的投資，以引起關注。至關重要的是，它可以被用於追溯性地對公司進行罰款。

格里斯通說，“如果我們想讓大量的新投資進入（英國），我們就有責任確保我們的系統能夠確保我們獲得的投資對我們有利”。他提出，“這是更有效的，而不是干預主義。”

格里斯通還為外國投資做了充分的辯護，說有海外投資者的英國公司比純粹的國內公司“更有生產力，創造更多的就業機會和更好的報酬”。

當被問及所謂的被低估股權的英國公司的“火爆銷售”時，其中一些是外國私募股權買家的目標；格里斯通承認，英國“脫歐”的不確定性有助於壓低股價。格里斯通說，約有200名世界上最大的投資者將參加這次活動，這次活動將在英國於11月在格拉斯哥主辦聯合國COP26氣候變化峰會之前舉行。

格里斯通說，外國投資對於促進英國中部和北部等地區的增長也至關重要；這些地區的電動汽車和可再生能源等領域的機會正在成倍增加。他說，現在是在英國投資的“最佳時機”，部分原因是政府政策同時關注經濟去碳化和試圖“提高”經濟水平。

格里斯通說，“新經濟的投資機會在哪裡，國家的投資重點在哪裡，這兩者之間存在着巧合。”