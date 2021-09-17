中國申請加入CPTPP了 台灣呢？

據自由時報稍早引述英國金融時報報道，台灣的防疫表現與口罩外交贏得全球各國善意回報，該善意也延伸到貿易領域，然而台灣政黨對於外國食品進口的激烈惡鬥、台灣政府的消極，以及中國加快加入“跨太平洋夥伴全面進步協定”（CPTPP）的努力，使得台灣加入CPTPP的機會之窗已慢慢關起。

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據自由時報日前報道稱，不妙？金融時報指台灣加入CPTPP的機會之窗慢慢關閉。

據《金融時報》報道說，日本希望利用今年擔任CPTPP輪值主席機會，協助台灣加入該組織，1名著日本外交官說：“我們非常熱衷讓台灣儘快加入CPTPP，因為一旦中國加入，台灣入會將變得幾乎不可能”。不幸的是，台灣顯然浪費該機會，儘管多年來說希望加入CPTPP，也依據CPTPP要求，鬆綁許多領域的規範，但台灣政府迄今沒有採取正式要求入會的決定性行動。該名日本外交官說，“他們在準備着，但鑒於整個入會過程費時1年，甚至更久，現在對我們而言，護衛此案過關，或許為時已晚”。

該報說，可能的新成員在正式提出入會申請前，必須先與所有CPTPP成員國舉行非正式磋商，在位於新西蘭的CPTPP辦公室收到正式申請後，將通知主席，召集所有成員國舉行會議，並成立入會工作小組。該報指出，台灣行政院政務委員鄧振中承認，台灣不能承受錯過入會的機會之窗，“但我們還沒準備好做出決定”，他意指正式申請。該報道說，相關理由顯然不是保護主義，而是內部的政治問題以及官僚怠惰。

據中華經濟研究院貿易專家李淳也在該報道中指出：“很難相信CPTPP仍是我們的優先要務，因為我們的政府沒有展現決心，看看英國，他們發表白皮書，清楚闡述他們的願景與貿易自由話承諾。”

據《金融時報》分析，台灣政黨對於向外國食品開放市場的激烈鬥爭是台灣入會的重大障礙之一。台灣總統蔡英文開放含符合國際標準的瘦肉精美豬進口，遭反對黨掣肘，12月將對此舉辦公投，貿易官員認為此投票將對任何未來貿易談判帶來重大風險。台灣政府也延遲CPTPP的入會準備：為符合入會的市場准入標準，台灣必須解除日本311核災區食品進口禁令，允許未受污染的產品進口。然而台灣執政黨官員說，現在採取此舉只會給在野黨添加反市場開放的柴火，使12月的公投幾乎篤定過關。

該報說，該僵局對台灣加入CPTPP的前景造成可怕後果，中國已開始遊說成員國，支持其入會，儘管與澳大利亞關係緊張，北京近期也致函尋求支持。而新加坡外長13日向來訪的中國外交部長王毅表達支持立場，新加坡將於明年1月擔任輪值主席國。

該報道稱，同時，亞洲外交官注意到秘魯新總統卡斯蒂羅接見的首位外交官是中國大使，這引發外界臆測，7月才獲准入會的秘魯可能封鎖未來台灣入會的機會。整體而言，貿易專家認為，台灣入會的機會之窗已慢慢關起；有日本外交官說：“我現在更加悲觀了。”

中國已於9月16日正式申請加入“跨太平洋夥伴全面進步協定”（CPTPP）。