英政府據報接近達成協議 或終止中企在英核電站的參與

英國《衛報》9月25日報導稱，英政府部長們正在接近一項協議，該協議可能使中國放棄在該國東南部薩福克海岸建造一座價值200億英鎊的核電站項目，轉而注入英國納稅人稅款作為投資替換。

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《金融時報》7月25日曾援引消息人士的話報導稱，英國政府正在探討如何將中國的國有核能公司從英國未來的所有核電力項目中剔除，包括計畫在薩福克郡建造價值200億英鎊的新塞茲韋爾核電站的財團。

據《衛報》報導，英國政府可能最早在下個月的《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）前宣布計畫，其將與法國電力集團（EDF）一起入股薩福克海岸賽茲韋爾C（Sizewell C）項目。報導指，這將有可能導致中廣核（CGN）從該項目中退出，中廣核目前持有賽茲韋爾C項目20%的股份。

賽茲韋爾C項目仍在進行規畫和開發，最終該核電項目將為600萬戶英國家庭供電，但一直受到當地活動家的反對，以及對其價格標籤和中國企業參與的擔憂。根據英國政府官員和法國電力集團正在討論的關於賽茲韋爾C的計畫，英政府可以在一個開發公司中佔有股份，該公司將推動其通過各個階段的規畫和官僚機構，與法國電力集團分擔成本。

報導指，英國私營部門的投資者，如保險基金L&G和英傑華集團將在稍後階段被吸引進來，以換取政府支持的融資模式，即受監管資產基礎（RAB），以稀釋納稅人和法國電力集團投資。關於受監管資產基礎資金的立法，與資助倫敦希思羅機場和水務公司的模式相同將在下個月通過英國議會。

法國電力集團的董事會將於11月舉行會議，討論推進賽茲韋爾C項目，但據了解，在沒有英國議會的堅定承諾的情況下，他們對向該項目注入數千萬資金持謹慎態度。報導稱，法國電力集團一直在大力遊說受監管資產基礎機制，認為它可以將 “執行價格”--賽茲韋爾C電力的保證價格降至每兆瓦時30至60英鎊之間。欣克利角項目的92.50英鎊/兆瓦時的“執行價格”，被批評為在海上風電成本下降的時候過高。

報導指，讓中方離開賽茲韋爾C項目將有效地撕毀英國政府與中廣核的2015年協議，根據該協議，英方同意資助欣克利角C項目（ Hinkley Point C）和賽茲韋爾C項目，然後在埃塞克斯郡布拉德維爾B的項目中（Bradwell B）安裝中企自己的反應堆。中廣核先前獲得批准在英國建造反應堆的機會被認為是渺茫的。這筆交易被視為英國和中國之間“黃金時代”的巔峰之作。中廣核和法國電力集團拒絕發表評論。

英國商務部說，“在我們努力減少對化石燃料的依賴和對全球天然氣價格波動的風險時，核電可以發揮關鍵作用。中廣核目前是賽茲韋爾C項目的股東，直到政府做出最後的投資決定。談判正在進行，尚未作出最終決定。”