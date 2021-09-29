美聯儲詢問華爾街銀行對恆大的風險敞口

自華盛頓方面消息，美聯儲官員已經就美國幾家大銀行對中國恆大集團的風險敞口進行了質詢，與其他全球監管機構一起審查該房地產開發商的債務危機可能帶來的國際性影響。

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據彭博社周三報導，知情人士透露，擁有逾3000億美元負債的恆大陷入困境，促使美聯儲向銀行摸底以防範金融穩定面臨的任何風險。香港金管局要求當地銀行報告與恆大相關的風險。恆大是中國最大的高收益美元債發行人。

報導稱，美國銀行業監管機構通常會詢問銀行與困境企業的關係。美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell ）上周說，“美國沒有直接的風險敞口”，並稱大型中資銀行也“沒有很大的風險敞口”。

歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）日前也同樣排除了蔓延風險，她表示，歐洲直接風險敞口“有限”。鮑威爾說，他的主要擔心是“這將通過信心渠道和諸如此類的因素影響全球金融狀況”。美聯儲一位發言人拒絕就該機構的要求置評。

其中一位知情人士說，美國銀行還向其他監管機構提供信息，包括美國貨幣監理署和證券交易委員會。貨幣監理署的一位女發言人拒絕發表評論，美國證券交易委員會也沒有立即回應評論請求。