戴琪據報將宣布中國未遵守美中第一階段貿易協議

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）10月1日引述消息人士的話報導，美國貿易代表戴琪4日將在講話中宣布，中國沒有遵守與前總統特朗普政府達成的美中“第一階段”貿易協議。

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報導提及，根據當初美中“第一階段”貿易協議內容，北京承諾從2020年1月1日至2021年12月31日兩年內，中國應確保在2017年基數之上，擴大自美採購和進口製成品、農產品、能源產品和服務不少於2000億美元。但消息人士指出，中國並未履行承諾。

戴琪4日將在華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）發表關於拜登政府對華貿易戰略的演講。目前不清楚美國貿易代表辦公室（USTR）將如何應對。消息人士告訴CNBC稱，美國貿易代表署正評估對中國沒有信守採購承諾所可能採取的行動，包括施加額外關稅等。

2020年1月15日，中美兩國在白宮簽署“第一階段”貿易協議，中國從2020年1月到2021年12月31日的2年期間，依照協議必須增加對美國商品與服務的採購。距離期限截止還剩下最後3個月。

據皮特森國際經濟研究所高級研究員鮑恩（Chad Bown）對路透社的說法，截至今年8月，中國已達成約62%的該協議採購目標。

據政治新聞網站POLITICO報導，戴琪9月30時在接受採訪時表示，她領導的美國貿易代表辦公室幾乎完成了拜登政府對中國貿易政策的審查，但沒有說明具體時間。

戴琪談到，特朗普政府當時通過美國《1974年貿易法》的301調查採取的關稅措施，“起到了引起很多人注意的效果”。她指出，這包括美國公司、美國工人、美國的貿易夥伴，顯然還有中國。

戴琪說，“在這個意義上，我想說301關稅是創造有效政策的工具，（是）我們在全力捍衛美國經濟、美國工人和美國企業以及我們農民的利益方面可以借鑒和利用的東西。” 她還對這些關稅造成的代價最終由美國消費者埋單的說法提出質疑，並指這是一個比許多人建議的分析更為複雜的計算。

戴琪說，“我們可以吸取很多教訓”。她補充說，“我認為我們的意圖一直是正確的，一方面是接觸，另一方面是執行。但隨着時間的推移，我們必須衡量我們的成效如何。”